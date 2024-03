So feiert Wedel den Weltfrauentag

Der Weltfrauentag hat seinen Ursprung in Deutschland und fand erstmals 1911 statt. Er soll zu mehr Gleichberechtigung mahnen und rückt Themen wie gerechte Bezahlung und Chancengleichheit für Frauen in den Fokus. Seit 1921 wird der Tag am 8. März gefeiert. Die Stadt Wedel nimmt ihn zum Anlass für drei Veranstaltungen, die über den Tag verteilt stattfinden.

Infoveranstaltung auf dem Rathausplatz

Der Ortsverein des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) lädt bereits ab 10 Uhr auf dem Rathausplatz zu Aktionen ein. Der DGB hatte im Vorfeld die politischen Parteien der Stadt um Stellungnahmen zum Weltfrauentag gebeten. Diese werden am 8. März am Rathausplatz ausgestellt. Alle Frauen, die vorbeikommen, erhalten eine Rose und den DGB-Aufruf zum Internationalen Frauentag. An den Ständen gibt es weitere Informationen, etwa zu dem Thema „Rente“.

Das Frauenfest im Stadtteilzentrum

Um 18 Uhr geht es im Stadtteilzentrum mit einem Frauenfest weiter. Hierzu lädt das Frauennetzwerk Wedel alle Frauen ein. Dann heißt es Feiern und Tanzen „mittendrin“. Hierzu teilt die Stadtverwaltung mit: „Die Djane erfüllt Musikwünsche aus den verschiedensten Ecken der Welt. Der Eintritt ist frei! Die Frauen werden gebeten, einen Beitrag für das bunte Büfett mitzubringen.“

Ausstellung: Frauen in Farbe

Den Abschluss bildet ab 19 Uhr eine Vernissage der Ausstellung „Frauenbilder“ von Heidi Garling in der Volkshochschule (VHS) Wedel. Die Künstlerin Heidi Garling malt Landschaften, Stillleben und immer vor allem Frauen. „Frauen beweisen immer wieder Mut und sind nicht selten der Hebel für gesellschaftliche Veränderungen. Grund genug, Frauen ganzheitlich in den Blick zu nehmen, sie im wahrsten Sinne des Wortes ins Bild zu bringen und gezielt in Szene zu setzen“, heißt es dazu aus Wedel Rathaus. Die Ausstellung ist bis zum 25. April in der VHS Wedel zu besichtigen.

Aufführung des Liedes „Steh auf!“

„Steh auf!“ lautet der Titel des Liedes, das Seda Temel von der Musikschule Wedel eigens zum Frauentag komponiert hat. Sie wird es bei der Ausstellungseröffnung in der VHS öffentlich aufführen und anschließend auch beim Frauenfest singen.

Der Überblick

• Infostand des DGB auf dem Rathausplatz 10 bis 13 Uhr

• Frauenfest des Frauennetzwerkes Wedel im mittendrin 18 bis 21 Uhr

• Ausstellungseröffnung „Frauen in Farbe“ von Heidi Garling in der VHS 19 bis 21 Uhr und Aufführung des Liedes „Was hält Dich auf?“ von Seda Temel, Musiklehrerin an der Musikschule Wedel