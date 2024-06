900 Gäste und Sonne – geht doch!

Die Stimmung war gelöst und erleichtet, denn das Wetter zeigte sich nach dem überaus nassen Tagen bisher von seiner freundlichen Seite. 900 geladene Gäste folgten der KLÖNSCHNACK-Einladung zur Sommernacht. Reden gab es außer einer Begrüßung durch Klaus Schümann keine und musikalisch amüsierten die „Drei von der Tankstelle“ mit ihrer konsequenten Stimmungsmache als walking act durch die Reihen der Gäste.

Für den guten Zweck

Der Lions-Club Blankenese lockte mit hochwertigen Gewinnnen zum Losverkauf (20 Euro pro Los) für den guten Zweck. Rund 11.000 Euro kamen so zusammen. Verlost wurden eine Luxus-Mittelmeerkreuzfahrt von Explora Journey, ein Roségold-Pfalewer-Anhänger (Juwelier Schon), zwei Übernachtungen samt Abendessen im Hotel Urban Natur in St. Peter Ording, drei Nächte im Hotel Derby in Zermatt und als Sonderpreis ein Gin-Tasting „Around the world“ mit Gins aus aller Welt – alles jeweils für zwei Personen.

Wir danken unseren Gästen…

Unter den Gästen, die Klaus Schümann traditionell mit seinem Spruch „Wer viel redet, erfährt nichts!“ in den Abend begrüßte, fanden sich u.a.: Stefan Aust (Welt), Christoph Ahlhaus (ex Bürgermeister), Katarina Blume (FDP), Dr. Volker Blöte (Axel Springer), Achaz v. Buchwaldt (Ex-Springreiter), Prof. Dr. Hans-Jörg Czech (Histor. Museen), Artur Darboven, Jürgen Deforth, Christian Denso (Übersee-Club), Nathalie Dunger (WDI), Klaus Ebert (Presse-Club), Michael Eggenschwiler (Ex-Airport Hamburg), Marion Fedder, Katharina Fegebank, Prof. Hans-Werner Funke, Dr. Ottmar Gast (Ex HH-Süd), Thies Goldberg, Oke Göttlich (Präs. St. Pauli), Gunnar Henke (Opium), Dr. Jürgen Hogeforster (Hanse-Parlament), Carl-Edgar Jarchow (FDP), Dirk Kowalke, Tanya Kumst (Szene), Frank Leonhardt (Reeder), Marlies Möller, Sandra Quadflieg (Schauspielerin), Bernd Schiphorst (Hertha BSC), Tanja Schmittner (Bene-Gin), Dr. Friedhelm Steinberg (Vors. Börsenrat), Joachim Ulrich (Honorarkonsul Costa Rica), Bernd Wehmeyer (HSV), Martin Wilhelmi (NDR) und Christoph Wöhlke (Budnikowski).

Zum Gelingen der Sommernacht haben beigetragen: Helge Steinmetz und Thomas Sobania (Haspa), Volker und Christiane Carsten (Juwelier Schon), Nils Seemann (Seemann & Söhne) und Christian Dunger (WDI AG). Dank an alle von allen!