Stage School bietet Blick hinter die Kulissen

Sie wollten schon immer wissen, wie eine Ausbildung in Gesang, Tanz oder Schauspiel aussieht? Oder erwägen sogar, so eine Ausbildung zu beginnen? Dann schauen Sie am Samstag, 11. März, bei der Stage School Hamburg vorbei. Von 11 bis 15 Uhr stehen hier alle Türen offen.

Ab auf die Bühne!

Sowohl für bühneninteressierte Hamburgerinnen und Hamburger als auch für Nachwuchstalente lohnt sich der Blick hinter die Kulissen. Denn hier bekommt man einen realitätsgetreuen Eindruck vom Schulalltag. Rund 200 Schülerinnen und Schüler genießen hier die Ausbildung zum Bühnenprofi.

Nicht nur gucken, sondern auch mitmachen lautet das Motto. Interessierte können die alltäglichen Schulkurse der Stage School besuchen. Zudem gibt es offene Workshop-Klassen aus den Bereichen Tanz, Gesang und Schauspiel – extra für die Besucherinnen und Besucher. Auftritte auf der hauseigenen Probebühne vervollständigen dasProgramm. Des Weiteren können Sie den Dozentinnen und Dozenten Fragen stellen, sich mit den Schülerinnen und Schülern austauschen oder Gespräche mit Stage School Chef Dennis Schulze und seinem Team führen.

Das Highlight zum Schluss ist eine Tombola. Es gibt nicht nur Sachpreise zu gewinnen, sondern auch Freikarten für die 15 Uhr Vorstellung der Jubiläumsgala im nahegelegenen First Stage Theater.

Infos zur Stage School

Die Stage School ist Deutschlands größte und erfolgreichste Schule für Performing Art sunter derLeitung von Dennis Schulze. Seit fast 40 Jahren werden hier junge Talente in einer intensiven, dreijährigen Ausbildung in Tanz, Gesang und Schauspiel zu Vollprofis des Showbusiness gemacht.Das sechzigköpfige Dozententeam hat unter anderem Künstlerinnen und Künstler wie Thomas Borchert, Anna Loos, RalfBauer, Lucy (No Angels) und Susan Sideropoulos (GZSZ) ausgebildet.Die Stage School arbeitet in enger Kooperation mit dem in 2016 eröffneten First Stage Theater zusammen.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage. Hier können Sie sich auch für Workshops am Tag der offenen Tür anmelden.