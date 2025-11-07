Tag der offenen Tür: Schulen stellen sich vor

Ob Grundschule oder Gymnasium – der „Tag der offenen Tür“ bietet Eltern, Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit, sich vor der Anmeldung ein genaues Bild von den Schulen im Hamburger Westen zu machen. Von Blankenese über Iserbrook bis Rissen stellen sich Bildungseinrichtungen mit Führungen, Mitmachaktionen und Gesprächen mit Lehrkräften vor. Hier eine Übersicht der anstehenden Termine – ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Schickt uns gerne weitere Termine, wir ergänzen die Liste fortlaufend!

Grundschulen

Elbkinder-Grundschule Iserbrook

Die Elbkinder-Grundschule lädt mit musikalischem Schwerpunkt zum Tag der offenen Tür ein. Besucher erwartet eine Einführung in der Aula und geführte Rundgänge durch Lehrkräfte, Eltern und Kinder. Schulleiter Stephan Pauli betont die Offenheit der Schule: Besichtigungen sind auch außerhalb des Termins möglich.

Webseite: www.elbkinder-schule.de

Termin: Samstag, 8. November, 10 Uhr, Grotefendweg 20, Iserbrook

Bugenhagenschule Blankenese

Die Bugenhagenschule engagiert sich mit einer Partnerschule in Tansania und sammelt beim Tag der offenen Tür Spenden für gemeinsame Projekte. Eltern und Kinder können das Schulkonzept und das Engagement der Schule kennenlernen.

Webseite: www.bugenhagenschulen.de

Termin: Samstag, 6. Dezember, 11–14 Uhr, Oesterleystraße 22, Blankenese

Gorch-Fock-Grundschule

Die Grundschule in Blankenese stellt sich interessierten Eltern vor und gibt Einblicke in das Schulprofil und den Unterrichtsalltag.

Webseite: www.gorch-fock-schule.hamburg.de

Termin: Freitag, 14. November, 15–17 Uhr, Karstenstraße 22, Blankenese

Grundschule Iserbarg

Die Schule informiert über ihre Schwerpunkte in Musik und Inklusion und bietet einen Überblick über den Schulalltag.

Webseite: www.schule-iserbarg.com

Termin: Freitag, 14. November, 15–17 Uhr, Iserbarg 2, Rissen

Grundschule Lehmkuhlenweg

Die Schule Lehmkuhlenweg lädt zum Tag der offenen Tür mit Kinderflohmarkt, Bastelaktionen und Schulführungen ein. Ein buntes Programm für die ganze Familie mit Kaffee, Kuchen und Waffeln.

Webseite: www.schule-lehmkuhlenweg.de

Termin: Samstag, 15. November, 11–14 Uhr, Lehmkuhlenweg 21, Sülldorf

Grundschule Marschweg

Die Informationsveranstaltung richtet sich an Eltern zukünftiger Erstklässler und Vorschulkinder.

Webseite: www.grundschule-marschweg.de

Termin: Samstag, 15. November, 11–14 Uhr, Marschweg 10, Rissen

Grundschule Schenefelder Landstraße (ScheLa)

Die ScheLa lädt zu einem vorweihnachtlichen Nachmittag ein. Besucher erwartet Basteln, Leckereien und Informationen über die Schule.

Webseite: www.schela-schule.de

Termin: Freitag, 21. November, 16–18 Uhr, Schenefelder Landstraße 206, Iserbrook

Grundschule Iserbrooker Weg

Bei einem Rundgang erhalten Eltern und Kinder Informationen über die Arbeit in der Vor- und Grundschule.

Webseite: www.schule-iserbrook.de

Termin: Freitag, 28. November, 15–17 Uhr, Musäusstraße 29, Iserbrook

Weiterführende Schulen

Gymnasium Blankenese

Das Gymnasium Blankenese öffnet die Türen für Viertklässler und Familien. Es gibt Mitmachaktionen, Musik, Experimente und Führungen durch das Schulgelände.

Webseite: www.gymnasium-blankenese.de

Termin: Samstag, 8. November, 10–13 Uhr, Oesterleystraße 27, Blankenese

Stadtteilschule Blankenese

Am Tag der offenen Tür können Familien die Schule erkunden, Projekte erleben und sich über Profilklassen und digitale Lernangebote informieren. Führungen können vorab online gebucht werden.

Webseite: www.sts-blankenese.hamburg.de

Termin: Samstag, 29. November, 10–14 Uhr, Frahmstraße 15 A/B, Blankenese

Marion Dönhoff Gymnasium Blankenese

Das MDG lädt Eltern und Kinder ein, Unterricht und Projekte kennenzulernen. Zusätzlich gibt es Schnupperkurse in Theater und Forschung.

Webseite: www.mdg-hamburg.de

Termin: Samstag, 29. November, 10–13 Uhr, Willhöden 74, Blankenese

Christianeum

Das Christianeum bietet ein klassisches humanistisches Profil und lädt zu mehreren Informationsveranstaltungen ein. Der Adventsbasar mit anschließendem Infoabend bietet Einblicke ins Schulleben.

Webseite: www.christianeum.org

Termin: Donnerstag, 27. November, 17–19 Uhr (Basar) und ab 19 Uhr (Infoabend), Otto-Ernst-Straße 34, Othmarschen

Gymnasium Rissen

Beim Tag der offenen Tür lädt das Gymnasium Rissen zum Entdecken, Mitmachen und Ausprobieren ein. Zusätzlich gibt es im November Infoabende und Schnupperunterricht.

Webseite: www.gymnasium-rissen.de

Termin: Samstag, 15. November, 11–14 Uhr, Voßhagen 15, Rissen

Stadtteilschule Rissen

Die Schule präsentiert sich mit einem bunten Herbstmarkt, Führungen und Mitmachaktionen. Besucher können Schulprojekte und handwerkliche Angebote entdecken.

Webseite: www.sts-rissen.hamburg.de

Termin: Samstag, 22. November, 10–13 Uhr, Voßhagen 30, Rissen

Gymnasium Hochrad

Das Gymnasium Hochrad lädt Viertklässler und Eltern zu einem Infoabend ein und öffnet im Januar zum Tag der offenen Tür mit Einblicken in Unterricht und Schulalltag.

Webseite: www.gymnasium-hochrad.de

Termin: Samstag, 17. Januar 2026, 10–13 Uhr, Hochrad 2, Othmarschen