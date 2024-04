Stage School Hamburg: Tag der offenen Tür

Die Stage School Hamburg öffnet ihre Türen zum Tag der offenen Tür. Wer schon immer einmal wissen wollte, wie das anspruchsvolle Trainings- und Ausbildungsprogramm der rund 200 Schülerinnen aussieht, sollte sich diesen Termin nicht entgehen lassen. Vor allem junge Talente, die sich ernsthaft mit dem Gedanken an eine Profiausbildung beschäftigen, erhalten hier einen realistischen Blick hinter die Kulissen. Aber auch alle anderen Interessierten haben ebenfalls Gelegenheit, sich über den Ausbildungsalltag des Bühnennachwuchses zu informieren.

Unterrichtseinheiten eines normalen Schultages können besucht werden.

Darüber hinaus werden offene Workshop-Klassen aus den Bereichen Tanz, Gesang und Schauspiel zum Mitmachen für die Gäste angeboten. Auftritte auf der hauseigenen Probebühne vervollständigen das Programm. Die Besuchenden können Gespräche mit den Lehrkräften führen, sich mit den Schülerinnen und Schülern austauschen und natürlich Schul-Chef Dennis Schulze samt seinem Team persönlich Fragen stellen. Kurzum – fühlen Sie der Hamburger Bühnenfachschule mal so richtig auf den Zahn.

Im Anschluss wartet noch ein besonderes Highlight: Exklusiv vor Ort findet eine Tombola statt, mit Sachpreisen und Freikarten für die Showformate im nahegelegenen First Stage Theater. Informationen und Anmeldung unter: www.stageschool.de

Zeit und Ort

Samstag, 6. März

11 bis 16 Uhr

Am Felde 56, 22765 Hamburg

Anmeldung: www.stageschool.de

Die Stage School Hamburg

Die Stage School Hamburg ist Deutschlands größte Schule für Performing Arts. Seit rund 40 Jahren werden hier junge Talente in einer intensiven dreijährigen Ausbildung zu Vollprofis des Showbusiness gemacht. Das sechzigköpfige Dozententeam hat unter anderem Künstler wie Thomas Borchert, Anna Loos, Ralf Bauer und Alexander Jovanovic ausgebildet. Die Stage School arbeitet in enger Kooperation mit dem in 2016 eröffneten First Stage Theater zusammen.