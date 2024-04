Der Tag des Mädchenfußballs soll den Vereinen ermöglichen, weitere Fußballerinnen für zu gewinnen. Die Begeisterung des Sports wächst in den vergangenen Jahren. So verzeichnen viele Vereine Zuwachs. Das gilt sowohl für die gemischten Mannschaften der kleinen Kicker, als auch bei den reinen Mädchen- und Damenteams. Doch es gibt noch Luft nach oben. Daher unterstützt der Hamburger Fußball-Verband (HFV) den Schnuppertag. Seit 2021 ist es den Vereinen in Hamburg freigestellt, ob sie diesen speziellen Fußballtag am 1. Mai ausrichten oder an einem anderen Tag im Jahr. Die meisten Vereine bleiben aber auch in diesem Jahr beim 1. Mai.

DFB unterstützt beim Tag des Mädchenfußballs

Der DFB unterstützt Landesverbände wie den HFV bei der Ausrichtung mit einem finanziellen Zuschuss über den „Masterplan Amateurfußball“ sowie Materialien, wie Bällen und Give-Aways. Die Vereine sollen mit ihren Angeboten gezielt diejenigen Mädchen ansprechen, die sich bislang nicht für das Spielen im Verein entschieden haben. Die Sportvereine beantragen die Teilnahme in jedem Jahr bei ihrem Landesverband, der dann über die Vergabe entscheidet. In diesem Jahr nehmen neun Vereine in Hamburg am Tag des Mädchenfußballs teil. Im Hamburger Westen ist der Rissener Sportverein (RSV) dabei. Die Teilnahme am Schnuppertag ist kostenlos. Alle Interessierten sind eingeladen.

Ort und Zeit

Rissener Sportverein (RSV)

Marschweg 85

Rissen

1. Mai, 11 bis 15 Uhr