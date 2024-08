Taiwan – Bildervortrag in der VHS Othmarschen

Mit ihren vielen liebenswerten Lädchen, persönlich geführten Cafés, Liebhaberrestaurants, Tempeln an fast jeder Ecke und vor allem mit den quirligen Nachtmärkten bieten die Städte Taiwans ein unerschöpflich buntes Panorama. Dazu kommen die Naturschönheiten: das Zentralgebirge mit dem Alishan, seinen Baumriesen und seiner nostalgischen Schmalspurbahn, der idyllische Sonne-Mond-See und die Tropenstrände ganz im Süden. Teeliebhaber können ihre frisch geernteten Teeblätter gleich beim Erzeuger erwerben, Feinschmecker erleben das ganze Spektrum der chinesischen Lokalküchen.

Taiwan – Das andere China?

Und dann die Kultur: Nur wenigen ist klar, dass sich der Hauptteil der kaiserlichen Kunstsammlung nicht in Peking, sondern im Palastmuseum von Taipei befindet. Außerdem gibt es eine reiche Operntradition in Taiwan. Ein Querschnitt durch alles dies und noch mehr bietet der Bildvortrag von Dr. Hans-Wilm Schütte, der in Taiwan studierte, später am Institut für Asienstudien für die Taiwanforschung zuständig war und im Frühjahr 2024 von einer Reiseleitung durch Taiwan zurückkehrte. Der Eintritt ist frei. Es wird um Spenden für den Bürgerverein Flottbek-Othmarschen gebeten.

Zeit und Ort

Donnerstag, 5. September

18 Uhr

VHS-Zentrum West

Waitzstraße 31, Othmarschen

Anmeldungen formlos per Mail: jochen@go-east.de