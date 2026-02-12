Valentinstag in Hamburg: Kunst, Licht und Romantik

Wer am Valentinstag nach einem besonderen Erlebnis sucht, könnte im Port des Lumières fündig werden. Die immersive Ausstellung „Von Vermeer bis Van Gogh – Die niederländischen Meister“ bietet am 14. Februar um 20 Uhr nicht nur einen Einblick in die Werke weltberühmter Maler, sondern auch eine besondere Kulisse für Paare.

Großflächige 360-Grad-Videoprojektionen lassen die Bilder Vermeers, Rembrandts und Van Goghs lebendig werden. Unterstützt von räumlichem Klang entsteht eine Atmosphäre, in der die Betrachter förmlich in die Werke eintauchen können. Vom sanften Licht der Vermeer-Bilder bis zu den kräftigen Farben Van Goghs wird jeder Pinselstrich zum emotionalen Erlebnis.

Das besondere Valentinstags-Ticket kostet 55 Euro, ist gültig für zwei Personen, umfasst den Eintritt ab 19.45 Uhr, ein Getränk und eine rote Rose. Unter dem Motto „Bubbles & Butterflies“ können Paare so einen Abend verbringen, der sowohl kulturell als auch romantisch besondere Momente verspricht.

Die Kombination aus Kunst, Lichtinstallation und gemeinsamer Zeit macht den Valentinstag im Port des Lumières zu einem außergewöhnlichen Erlebnis, das in Hamburg seinesgleichen sucht. Für Paare, die Kunst lieben und einen Abend voller Atmosphäre suchen, dürfte der Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis werden.