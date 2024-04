Vortrag: Das Artensterben und das Ende der Evolution

Der Umweltbeirat der Stadt Wedel lädt im April alle Interessierten zum öffentlichen Vortrag ins Rathaus der Stadt ein. Zu Gast ist der renommierte Evolutionsbiologe Prof. Dr. Matthias Glaubrecht aus Hamburg. Er hält einen Vortrag mit dem Titel „Das Ende der Evolution – Das rapide Verschwinden der Artenvielfalt und der Einfluss des Menschen“. Am Ende der Veranstaltung besteht die Gelegenheit, Fragen zum Thema „Artensterben“ zu stellen.

Matthias Glaubrecht stellt die These auf, dass der Mensch mit seinem Handeln das Leben auf unserem Planeten bedroht. Das ist noch keine gewagte These, sind die Beweise dafür doch stichhaltig. Aber beschwören wir damit auch das Ende der Evolution herauf? Auch hierauf gibt es Hinweise. Mit der rapide ansteigenden Bevölkerung von bis zu zehn Milliarden Menschen bis Mitte des Jahrhunderts ist der Mensch der entscheidende Treiber für Umweltveränderungen. Grund hierfür ist unser unersättlicher Hunger nach Ressourcen. Damit manövriert sich der Mensch selbst, wie auch andere Arten, in eine düstere Zukunft, so Glaubrecht.

Derzeit nimmt die Wissenschaft das größte Artensterben seit dem Niedergang der Dinosaurier wahr. „Vor allem die Landwirtschaft und die Überfischung in den Meeren führen zur ‚Entleerung‘ der Tierwelt und einer weltweiten biologischen Tragödie nie gekannten Ausmaßes“, resümiert der Evolutionsbiologe. Doch er bleibt optimistisch, denn es gebe Auswege aus der Artenkrise. Auch über diese wird der Wissenschaftler berichten.

Zeit und Ort

Dienstag, 17. April

ab 18 Uhr

Rathaus Wedel

Der Eintritt ist frei.

Der Vortragende

Matthias Glaubrecht ist Evolutionsbiologe, Biosystematiker und Wissenschaftshistoriker. Er ist Professor für Biodiversität der Tiere an der Universität Hamburg, wo er von 2014 bis 2019 zudem als Gründungsdirektor das Centrum für Naturkunde (CeNak) aufbaute und leitete. Seit Januar 2021 ist das CeNak mit dem Zoologischen Forschungsmuseum in Bonn zum neu gegründeten Leibniz-Institut zur Analyse des Biodiversitätswandels (LIB) fusioniert, an dem er nun für den (Wieder-)Aufbau eines Naturkundemuseums in Hamburg als „Evolutioneum“ verantwortlich ist.