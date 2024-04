Vortrag „Mein eigenes Solarkraftwerk“

Das Zukunftsforum Rissen veranstaltet gemeinsam mit dem Verein Lokale Energiewende SoliSolar Hamburg einen Vortrag zum Thema Balkonkraftwerke. Die Nachfrage nach solchen Anlagen wächst, da sich ein privates Solarkraftwerk schnell rechnen kann und dann Geld spart. SoliSolar Hamburg entstand als Photovoltaik-Selbstbauinitiative aus der Zukunftswerkstatt Lokstedt und versteht sich als eine solidarische, nicht kommerzielle Aufbaugemeinschaft. Seit ihrer Gründung im Jahre 2022 wurden über diese Initiative schon mehr als 750 Balkonkraftwerke sowie einige größere Dach-PV-Anlagen installiert.

Was ist das Besondere an SoliSolar Hamburg?

SoliSolar Hamburg ist ein dem Gemeinwohl verpflichteter Verein zur lokalen Unterstützung einer Energiewende von unten. Er organisiert kostengünstige Sammelbestellungen von Balkonkraftwerken bevorzugt europäischer Fertigung. Er vernetzt die Besitzer von Balkonkraftwerken vor Ort und hilft bei der Installation sowie bei fachlichen Fragen.

Information zum kleinen Solarkraftwerk für Ihren Balkon

Die Balkonkraftwerke dürfen ohne Elektrofachkräfte und ohne Genehmigung angeschlossen werden und können so schnell und unbürokratisch den Strombezug aus dem Netz um bis zu 600/800 Watt senken. Sie bestehen aus ein, zwei oder drei Solarmodulen, die am Balkongeländer, an der Fassade, auf dem Dach oder auf ein Gestell montiert und völlig legal und ungefährlich über eine Steckdose angeschlossen werden.

Das Zukunftsforum Rissen

Das Zukunftsforum Rissen e.V. ist ein gemeinnütziger Verein und besteht seit Januar 2020. Es hat sich zum Ziel gesetzt, den CO2-Ausstoß in Rissen spürbar zu senken und die Nachbarschaft im Stadtteil zu stärken. Die ehrenamtliche Arbeit ist in Fachforum gegliedert, die sich unter anderem mit Themen beschäftigen wie nachhaltige Ernährung, Konsum und Energieversorgung, Erhöhung der Biodiversität in Rissen oder der Gestaltung eines attraktiven Ortskerns zur Stärkung der Region.

Weitere Informationen finden sich auf der Homepage des Vereins.

Ort, Zeit und andere Informationen

Donnerstag, 18. April, 19 Uhr

Aula vom Gymnasium Rissen

Vosshagen 15

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Um eine Anmeldung unter www.zukunftsforum-rissen.de wird gebeten.