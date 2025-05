Infotag zu Waschbären und der Rettung von Jungtieren

Schnell sind die Waschbären im Wildgehege Klövensteen zu Publikumslieblingen geworden. Die putzigen Kerlchen mit der typischen Augenmaske sehen aus wie kleine Kuscheltiere. Doch das täuscht. Die Bezirksjägergruppe Altona des Landesjagd- und Naturschutzverbands Hamburg veranstaltet am 1. Juni im Wildgehege Klövensteen einen Info-Tag zum Waschbär. Jeweils um 14 Uhr und um 15 Uhr erläutern die Jäger und Jägerinnen in einer Präsentation in der Waldschule alles rund um die Waschbären. Danach geht es hinaus zum Tiergehege um die Waschbären „life“ zu beobachten.

Der Waschbär, ein umtriebiger Räuber

Um 1900 kamen die Waschbären aus Amerika nach Europa. Die Kleinbären haben einen schier unstillbaren Appetit. Sie erbeuten fast alles, was sie greifen können. Abgesehen haben Sie es auf nahezu alle Arten, die kleiner sind als sie selbst. Waschbären sind sowohl gute Schwimmer als auch Kletterkünstler. Damit sind weder Vogelnester, noch Frösche und andere Kleintiere vor ihnen sicher. Natürliche Gegner haben diese Tiere in Europa hingegen nicht.

Eine Ausnahme für Waschbären im Wildgehege

Bis auf Muttertiere, die Junge aufziehen, dürfen sie deshalb ganzjährig gejagt werden, um die starke Ausbreitung zu begrenzen. Das Aussetzen der Tiere in die heimische Natur ist außerdem verboten. Die Waschbären im Wildgehege stammen daher aus behördlichen Sicherstellungen, sind kastriert worden und dürfen für die Naturbildung den Rest ihres Lebens ausbruchssicher im Wildgehege verbringen.

Rehkitz- und Vogelrettung – praktischer Tierschutz in der Kulturlandschaft

Jeweils um 12 Uhr und 13 Uhr, zeigen die Jäger, wie sie Landwirte bei der Rettung von Rehkitzen und Wiesenbrütern unterstützen, die bei der Wiesenmahd in Lebensgefahr schweben. Seit vielen Jahren engagiert sich die Bezirksjägergruppe Altona zusammen mit den Landwirten für diese Tierrettung. Hierdurch kommt es seit einigen Jahren kaum noch zum Mähtod bei Jungtieren. Möglich wird das durch Drohnen mit Wärmebildkameras.

Zeit und Ort

Waschbär-Infos, 14 Uhr und 15 Uhr

Alles über Rehkitzrettung, 12 Uhr und 13 Uhr

Beide Info-Veranstaltungen finden statt im Wildgehege Klövensteen, Sandmoorweg Rissen