Der Weihnachtsmarkt am Haus Rissen bietet in diesem Jahr nicht nur eine Vielzahl regionaler Produkte, sondern auch nachhaltig hergestelltes Kunsthandwerk und allerlei Köstlichkeiten. So kann man sich beispielsweise auf Schmalzkuchen aus der Kleinen Backstube freuen. Bratwurst, Pommes und Hot Dogs werden bei der Freiwilligen Feuerwehr Rissen angeboten. Glühwein und Punsch bei den Lions sowie Eierpunsch und Waffeln sorgen für Abwechslung. Darüber hinaus locken afrikanische Spezialitäten, die auch in veganer Variante erhältlich sind. Wer es lieber flüssig mag, kann Glüh-Cider vom Ciderwerk oder Liköre vom Elbflorenz Hamburg genießen. Ergänzend dazu dürfen auch Stollen und gebrannte Mandeln nicht fehlen.

Mit dabei sind außerdem die Elbschule Wedel mit beeindruckenden Filzartikeln. Darüber hinaus bieten die Startups der Stadtteilschule Rissen wieder ihre selbst gefertigten Produkte wie Seifen, Tabletts, Streichhölzer, Spiele, Armbänder, Karten und Schlüsselanhänger an. Kerzen, Stricksachen und Kristallfensterschmuck runden das Angebot ab. Mittendrin findet sich wieder das Zelt der Pfadfinder mit Lagerfeuer und Stockbrot. Sie freuen sich über Spenden für ihre Jugendarbeit und berichten gern darüber. Für die Kleinen gibt es am Samstag Kinderschminken.

Breite Förderung aus der Region

Den diesjährigen Weihnachtsmarkt organisiert der Bürgerverein Rissen. Unterstützt wird der Weihnachtsmarkt durch die Partnerschaften für Demokratie und Vielfalt Rissen und Sülldorf, die Haspa Filiale Rissen, das Haus Wittenbergen sowie Nowak Immobilien.

Zeit und Ort

13. bis 15. Dezember, Haus Rissen, Rissener Landstraße 193

Die Marktzeiten sind am Freitag um 17 bis 20 Uhr, Samstag und Sonntag 14 bis 19 Uhr.

Weihnachtsmarkt Programm

Freitag, 13. Dezember

17 Uhr Eröffnung mit dem Choriosum Wedel

18.30 Uhr Sebastian Kattoll

Samstag, 14. Dezember

15 Uhr Wintergitarrenzauber

16.30 Uhr Tanzgruppe Koletschko

17.30 Uhr Leon Schöne

Sonntag, 15. Dezember

16.30 Uhr Katy Santos