Asphaltsprenger – Gemeinsam für den Umweltschutz

Wie schützen wir die Artenvielfalt in unserer Stadt? Welche Verhaltensweisen sind nachhaltig? Wie müssen wir handeln, damit künftige Generationen gut leben können? Der Wunsch nach weniger Asphalt und mehr Raum für Mensch und Natur verbindet viele Hamburger. Daher rückt das Asphaltsprenger Festival am 10. April diese Themen in den Fokus: Umweltschutz, Stadtnatur und nachhaltige Stadtentwicklung begeistern hier alle Altersgruppen.

Stadtnatur-Festival – Asphaltsprenger 2025

Umsonst und draußen laden zahlreiche Hamburger Umweltorganisationen zu einem abwechslungsreichen Frühlingsnachmittag ein. Denn das Festival mitten in der Stadtnatur vereint Live-Musik, kreative Mitmachaktionen, spannende Workshops und Infostände. Mit dabei sind unter anderem die Loki Schmidt Stiftung, der NABU, der ADFC, die Stadtreinigung und zahlreiche weitere Initiativen.

Bereits zum dritten Mal lockt das Umwelt-Festival die Besucher nach Hammerbrook. Ein Novum in diesem Jahr: Die Kidical Mass Fahrradddemo, die gegen 15 Uhr auf dem Festivalgelände endet. Unter dem Motto „Straßen sind für alle da!“ ziehen dann mehrere hundert Kinder und ihre Familien auf zwei Rädern von Karolinenplatz bis Festivalgelände.

Mittendrin beim Klimaschutz

Zahlreiche Mitmachstände laden Jung und Alt zum Ausprobieren ein – ob digitale Mikroskope bauen, Wasserproben untersuchen oder sich über Artenvielfalt und Klimaschutz informieren. Wissenschaft zum Anfassen gibt es vom Museum der Natur, dem Helmholtz-Zentrum Hereon und vielen anderen.

Spannende Rundgänge und Vorträge für Jung und Alt vertiefen zentrale Themen des Festivals: Wenn ein Guide über das Gelände führt, erblüht auch die Fantasie, bei dem Projekt „12 m²“ enstehen visionäre Städte und „Hallo Parks“ spricht über die Zukunft des Veranstaltungsorts.

Asphaltsprenger – Umwelt und Unterhaltung

Für musikalische Vielfalt sorgen sieben Live-Bands auf mehreren Bühnen. Und auch für Kinder gibt es ein umfangreiches Programm: Das BNE-Theater Mimekry ist dabei, Inga Maria Ramcke liest aus ihrem „Reiseführer für Tiere“ und verschiedene Vereine bieten kreative und naturpädagogische Aktionen.

Zudem bietet das Festival Kunsterlebnisse: Das Projekt „Wilde Kehlen“ experimentiert mit Vogelstimmen und die Hanseatische Materialverwaltung präsentiert eine liebevoll gestaltete Kulisse. Ein vielfältiges kulinarisches Angebot rundet das Festival ab: Zahlreiche Stände verwöhnen die Besucher mit vegetarischen und veganen Speisen.

Ausblick: Der Lange Tag der StadtNatur

Das Asphaltsprenger Festival ist Teil des Netzwerks rund um den Langen Tag der StadtNatur, der am 21. und 22. Juni über 250 Veranstaltungen in Hamburg und Norddeutschland vereint. Dafür bildet das Festival laut eigenen Angaben eine Art Warm-Up: So bringt es bereits vor dem Tag der StadtNatur alle Akteure an einem Ort zusammen.

Zeit und Ort

Der Eintritt zum Festival ist frei. Das vollständige Programm sowie weitere Informationen zu den Initiativen finden Sie online.

Samstag, 10. Mai, 13 bis 20 Uhr, Alter Recyclinghof / Alster-Bille-Elbe Parks und Park am Hochwasserbassin, Bullerdeich 6, Hammerbrook