Große CleanUp-Aktion – „Hamburg räumt auf!“ 2025

Auch die 28. Ausgabe von „Hamburg räumt auf!“ war ein voller Erfolg: Insgesamt machten fast 100.000 Teilnehmende die Hansestadt frühlingsfein.

Deutschlans größte CleanUp-Aktion – Eine Bilanz

Bei strahlendem Sonnenschein sammelten sich in der ganzen Hansestadt engagierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zwischen 28. Februar und 9. März sagten Jung und Alt dem Abfall den Kampf an: 96.128 Freiwillige rückten in 1.796 Initiativen zum Frühjahrsputz aus. Nach dem Vorjahr mit knapp 100.000 Teilnehmern ist das die zweitgrößte Teilnehmerzahl jemals.

Das ist sicherlich auch der prominenten Unterstützung für das Event zu verdanken. So warben unter anderem Stargastronom Tim Mälzer und Schauspieler Merlin Sandmeyer für die Aktion der Stadtreinigung. Seit Jahresbeginn waren ihre Gesichter auf Marketingplakaten der Kampagne zu sehen.

Kleine Teilnehmer und große Erfolge

Hochrechnungen der Stadtreinigung zufolge sammelten die Freiwilligen ganze 135 Tonnen Müll. So befreite jeder Teilnehmer die öffentlichen Flächen um durchschnittlich 1,4 Kilogramm Abfall – eine beträchtliche Summe. Prof. Dr. Rüdiger Siechau bedankt sich bei allen Helfern: „Jedes mal bin ich aufs Neue begeistert, wenn die Zahl der Teilnehmenden wieder gestiegen ist und alle sich für eine saubere Stadt zum Wohfühlen einsetzen.“ Der Geschäftsführer der Stadtreinigung betont außerdem den großen Einsatz der Kleinsten: „Es freut mich sehr, dass wieder so viele Schulklassen und KiTa-Gruppen dabei waren. So lernen schon die Jüngsten, worauf es ankommt.“

CleanUp-Aktion 2026 – Ein Ausblick

Auch 2026 findet „Hamburg räumt auf!“ wieder statt. Zum 29. mal rufen dann Stadtreinigung, die Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA) und der Naturschutzbund Deutschland (NABU) zum Frühjahrsputz auf. Welche prominenten Gesichter dann für die Aktion werben? Wir dürfen gespannt sein.