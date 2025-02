„Hamburg räumt auf!“ – Deutschlands größte CleanUp-Aktion mit prominenter Unterstützung

Seit dem 27. Januar ist es wieder so weit: Die Anmeldungen zu Deutschlands größter Müllsammel-Aktion laufen. Inzwischen haben sich bereits 50.000 Freiwillige für „Hamburg räumt auf!“ registriert.

Die Aktion

Zwischen dem 28. Februar und dem 9. März machen die Ehrenamtlichen die Stadt fein für den Frühling. Organisiert in 734 Initiativen werden sie in allen Stadtteilen Müll sammeln. Dieser wird anschließend von der Stadtreinigung Hamburg (SRH) fachgerecht entsorgt. Diese freut sich über alle Freiwilligen und stellt ihnen kostenlos Handschuhe und Müllsäcke zur Verfügung. Unter allen Aufräumteams verlost die SRH Sach- und Erlebnispreise zahlreicher lokaler Unternehmen. Die Anmeldung ist noch bis zum 27. Februar offen.

Marketing mit prominenten Gesichtern

Damit möglichst viele Hamburger dabei sind, setzt die Stadtreinigung auf starbesetzte Unterstützung. So wirbt der Starkoch und Gastronom Tim Mälzer mit seinem Gesicht für mehr Umweltbewusstsein. Mit seiner großen Reichweite inspiriert er dazu, Verantwortung für das eigene Handeln und die Umwelt zu übernehmen. Außerdem wirbt der aus zahlreichen Produktionen bekannte Schauspieler Merlin Sandmeyer für „Hamburg räumt auf!“. Er möchte zeigen, wie wichtig es sei, gemeinsam für eine saubere und lebenswerte Stadt zu kämpfen. Prominente Unterstützung bekommt die Aktion auch von Viva Con Agua: Die Non-Profit Organisation aus St. Pauli fordert mehr Einsatz für saubere Grünflächen und Gewässer.

Tonnenschwere Erfolge

Seit mehr als 25 Jahren gehört „Hamburg räumt auf!“ zum Frühjahrsprogramm in der Hansestadt. Freiwillige aller Altersgruppen packen mit an und bewegen gemeinsam mit Freundinnen, Familie, Nachbarn und Kolleginnen großes. So nahmen im vorigen Jahr mehr als 100.000 Hamburger an der Aktion teil und sammelten gemeinsam 132 Tonnen Abfall. 2024 waren 1.900 Aufräuminitiativen in allen Stadtteilen aktiv.

Das sind die Veranstalter

„Hamburg räumt auf!“ ist eine Gemeinschaftsaktion der Stadtreinigung mit der Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft (BUKEA). Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) agiert als Unterstützer der Aktion. 2025 veranstaltet dieses Bündnis erstmals eine große Abschlussaktion im Stadtpark. Diese beginnt mit einem Sternlauf, bei der man sich einer von zehn geführten Stadttouren (inklusive Müllsammeln) anschließen kann. Im Ziel werden dann Mitmach-Aktionen für alle Teilnehmenden und ihre Familien angeboten.

So können Sie dabei sein

Mehr Informationen sowie Online-Anmeldung unter www.hamburg-raeumt-auf.de . Die Registrierung ist noch bis 27. Februar möglich.