Ottensen: Warten auf die S-Bahn-Station

Eigentlich sollte sie schon längst fertig sein: die S-Bahn-Station Ottensen. Nun ist vom späten Frühjahr die Rede, der westliche Zugang braucht sogar noch länger. Und teurer wird es auch.

Langsam macht die Station in Ottensen dem Edeka im Bahnhof Dammtor Konkurrenz. Ursprünglich sollte sie bereits 2021 in Betrieb genommen werden. Dann verschob sich der Termin in den Sommer, dann in den Winter 2022. Und nun peilt die Deutsche Bahn eine Eröffnung im Frühjahr an.

Lieferschwierigkeiten sorgen für Verzögerung

Die Gründe für die Verzögerung sind vielfältig. Erst sorgte die Pandemie und die Auflagen für Probleme. Wie die gesamte Wirtschaft bekommt auch die Deutsche Bahn die aktuelle Materialknappheit aufgrund von Lieferschwierigkeiten der Industrie zu spüren. Daher können derzeit nicht alle für die Inbetriebnahme notwendigen Bauwerke fertiggestellt werden.

„Die augenblickliche Sachlage ist für alle Beteiligten extrem unerfreulich. Das Lieferschwierigkeiten gerade beim Stahlbau vorherrschen, ist per se keine Neuigkeit. Dass es uns aber so massiv treffen wird, war jedoch nicht erwartbar“, erklärt Maurice Scholten, Leiter Bauausführung DB Station&Service.

Vor allem betroffen sind die Treppenanlage, die Personenüberführung West sowie das Zugangsbauwerk Ost. Zudem sind noch weitere Arbeiten für die Stromversorgung und Beleuchtung notwendig. Der westliche Zugang braucht sogar noch länger. Zur Eröffnung im Frühjahr gibt es erstmal nur den Hauptzugang.

Ottensen wird Thema im Senat

Wie das Hamburger Abendblatt mitteilte, schafft es die neue S-Bahn-Station jetzt auch in den Senat. Die Bürgerschaftsfraktion der Linken bereite eine schriftliche Anfrage vor. Es geht um die genauen Gründe der starken Verzögerung und eine Vertragsstrafe.

Wenn er dann mal fertig ist, soll der neue S-Bahnhof laut Deutscher Bahn „einen wichtigen Beitrag zur Verkehrswende in Hamburg leisten“. Pro Tag sollen rund 5.000 Fahrgäste die Station nutzen. Das Potenzial im Einzugsbereich liegt bei etwa 11.000 Fahrgästen. Bis dahin wird erstmal um Verständnis gebeten.