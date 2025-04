S-Bahn Hamburg – Sperrungen um Ostern

Auch die S-Bahn Hamburg nutzt den Frühling, um ihr Schienennetz wieder frisch zu machen: Einige Züge der Linie S1 fallen aus, stattdessen fahren Ersatzbusse. Um Ostern müssen Fahrgäste bis zu 20 Minuten mehr einplanen.

Fahrplanänderung S-Bahn Wedel <-> Blankenese

Bereits seit Montag fährt die S1 zwischen Wedel und Blankenese nur noch im 20-Minuten-Takt. Zwischen Blankenese und Othmarschen verkehren die S-Bahnen alle 10 Minuten – hier entfällt der 5-Minuten-Takt. Noch bis Donnerstag (17. April) müssen Fahrgäste diese Verzögerungen einplanen.

Sperrung S1 Wedel <-> Klein Flottbek

Um das Umsteigen kommen Reisende in der Woche nach Ostern nicht herum:Von Ostermontag, 21. April, bis zum darauffolgenden Sonntag (27. April) fällt der S-Bahn-Verkehr zwischen Wedel und Klein Flottbek aus. Stattdessen fahren dann Busse, die auf drei verschiedenen Routen die Züge der S1 ersetzen sollen. Statt der durchgehenden Bahnverbindung müssen Reisende dann zwischen diesen Buslinien umsteigen.

Route 1 pendelt zwischen Wedel und Klein Flottbek mit Halten in Rissen, Sülldorf und Iserbrook. Die zweite Route verbindet Blankenese und Klein Flottbek mit Halt in Hochkamp. Die dritte Ersatzlinie verkehrt zwischen Wedel und Klein Flottbek, sie hält in Rissen, Sülldorf und Iserbrook. Der 5-Minuten-Takt entfällt auch hier: Denn in den Stoßzeiten (morgens zwischen 6 und 10 Uhr, abends zwischen 15 und 19 Uhr) verkehren die Busse alle 10 Minuten, in den Randzeiten alle 20 Minuten. Auch hier verlängert sich die Fahrzeit um bis zu 20 Minuten.

Weitere Informationen zu Gleisbauarbeiten und Fahrplanänderungen finden Sie unter www.s-bahn-hamburg.de