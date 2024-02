StadtRAD Hamburg: Fahrradflotte wird rundum erneuert

Im Jahr 2009 startete das StadtRAD Hamburg und wurde auf Anhieb zum erfolgreichsten Leihrad-System Deutschlands. Aktuell sind rund 3.700 Stadträder im Einsatz. Die Deutsche Bahn (DB) und die Behörde für Verkehr und Mobilitätswende (BVM) haben die StadtRAD gemeinsam weiterentwickelt. Die Fahrradflotte und der digitale Auftritt werden rundum erneuert.

Dank neuer Technik soll das Entleihen bei StadtRAD noch einfacher werden

Dr. Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende und Jürgen Gudd, Vorsitzender der Geschäftsführung Deutsche Bahn Connect GmbH, haben die Vorteile der ersten umgerüsteten Räder gestern vorgestellt. Die Fahrräder können weiterhin per Scan eines QR-Codes am Rahmen ausgeliehen werden. Dabei muss aber kein Schlossseil mehr aus dem Hinterrad gezogen werden. Auch das Anschließen bei Rückgabe an der Station entfällt künftig. Diese einfachere Bedienung via App ermöglicht das neue, sogenannte IoT-Schlosssystem. Fahrtpausen können damit ebenfalls einfach und schnell via App eingelegt werden.

Außerdem sind die Räder der neuesten Generation mit silbernen Frontkörben ausgestattet. So bleibt das Gepäck immer im Blick. Ob ein Rad verfügbar ist, wird über eine LED-Anzeige am Schloss sofort deutlich.

Jürgen Gudd, Vorsitzender der Geschäftsführung Deutsche Bahn Connect GmbH: „Seit knapp 15 Jahren verfolgen wir mit StadtRAD Hamburg konsequent und erfolgreich den Weg, den Bürgerinnen und Bürgern ein attraktives und nachhaltiges Mobilitätsangebot zugänglich zu machen. Dazu zählt auch die Weiterentwicklung der Fahrradflotte. Mit der nun vereinfachten Entleihe der Räder ist StadtRAD noch schneller und bequemer nutzbar.“ Das Schlosssystem ist bereits seit 2001 in anderen Bikesharing-Angeboten der DB im Einsatz und habe sich bewährt, so die DB.

Ein Erfolg auch bei Gästen der Stadt

Anjes Tjarks, Senator für Verkehr und Mobilitätswende fügt hinzu: „Das StadtRAD ist eine Hamburger Erfolgsgeschichte und bei den Menschen unserer Stadt ebenso beliebt wie bei unseren Gästen. Damit dies so bleibt, wollen wir weiterhin die Qualität hochhalten und die Flotte weiter modernisieren. Die neuen Schlösser werden die Ausleihvorgänge für die Nutzerinnen und Nutzer noch einfacher und schneller machen, was besonders im Alltag, etwa auf dem Weg zur Bahn, eine wichtige Verbesserung ist.“ Zu Beginn wurden 200 Fahrräder umgerüstet. Diese finden sich an den stark frequentierten Stationen Axel-Springer Haus, Hauptbahnhof und S-Bahn Othmarschen zu finden. Im Juni 2024 wird die Hälfte der StadtRAD-Flotte und bis Jahresende soll die gesamte Flotte modernisiert sein.