Hamburg Airport – 80.000 Fluggäste bleiben am Boden

Die Gewerkschaft ver.di hat für die Zeit von Mittwoch, 19. April 2023, 22 Uhr, bis Freitag, 21. April 2023, 23 Uhr die Beschäftigten der Luftsicherheitskontrolle zum Streik am Hamburger Flughafen aufgerufen. Die zentrale Sicherheitskontrolle muss daher am Donnerstag und Freitag ganztägig geschlossen bleiben. Betroffene Fluggäste werden gebeten, ihre Fluggesellschaft oder Reiseveranstalter zu kontaktieren: Flugplan & Airlines ab Hamburg – Hamburg Airport (hamburg-airport.de). Fast 80.000 Fluggäste sind laut Airport betroffen. Ankünfte werden am Donnerstag und Freitag grundsätzlich möglich sein. Dennoch könne es auch bei den Ankünften am Hamburg Airport aufgrund des ver.di-Streiks ganztägig zu Flugstreichungen und deutlichen Verzögerungen kommen.

Um die ausgefallenen Flüge zu kompensieren, ist mit zahlreichen Umbuchungen auf Samstag, 22. April 2023, und die nachfolgenden Tage zu rechnen. Die Beschäftigten der Hamburg Airport Gruppe wurden diesmal nicht zum Streik aufgerufen.