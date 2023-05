Wedel – Bahnhofstraße wird zur Fahrradstraße

In der Bahnhofstraße in Wedel wird der Radverkehr gestärkt, zumindest eingeschränkt und für kurze Zeit. Der geplante Verkehrsversuch in der Bahnhofstraße soll helfen, die Wedeler Einkaufsstraße attraktiver machen. Der am 7. Juli startende Verkehrsversuch der Stadt Wedel und Wedel Marketing läuft in zwei Phasen ab. In der ersten Phase wird die Bahnhofstraße zwischen der Straße Beim Hoophof und bei der Doppeleiche in eine Fahrradstraße umgewandelt. Anders als anfänglich geplant, könne private Kraftfahrzeuge den Bereich dann wie gewohnt passieren. Allerdings gilt dann, wie von Vielen gewünscht, Tempo 30. Radfahrende dürfen nebeneinander fahren.

Diese Regelung gilt durchgängig bis ins 2. Quartal 2024. Dann greift die zweite Phase, mit der ursprünglich geplanten Sperrung der Bahnhofstraße für den privaten Durchgangsverkehr. Ausgenommen bleiben Busse, Anwohner, Lieferverkehr und Taxen.

Hintergrund: Verkehrsversuch als Chance und Leitplanke

Die Stadt Wedel strebt seit Längerem eine Neugestaltung der Bahnhofstraße an. Der ab Juli startende Verkehrsversuch sei ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Umsetzung, so die Stadtverwaltung. Der Versuch soll helfen, Ideen zu entwickeln, die passgenau in der Bahnhofstraße funktionieren. Er soll aber auch aufzeigen, was nicht funktioniert und sei daher absichtlich ergebnisoffen angelegt, so die Verwaltung weiter.

Nach dem viermonatigen Versuchszeitraum sollen alle Erfahrungen in die weiteren Planungen einfließen. Eine kostspielige und zeitintensive Umgestaltung, die am Ende weder von den Wedelerinnen und Wedelern noch von den Gewerbetreibenden angenommen werde, solle so vermieden werden. Die zeitlich begrenzte Umsetzung als Verkehrsversuch gebe der Stadtplanung zudem die Möglichkeit, ganz direkt auch die Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger aufzunehmen, teilt das Rathaus Wedel mit.