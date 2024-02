Vollsperrung: A7 wieder dicht im Februar

Die Vollsperrung der A7, angekündigt von der Autobahn GmbH des Bundes bereits im Januar, beginnt am 16. Februar um 22 Uhr und endet am 19. Februar um 5 Uhr. Der Autobahnabschnitt zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Heimfeld und Hamburg-Volkspark ist in beiden Fahrtrichtungen betroffen. Bereits ab 21 Uhr werden die Zu- und Abfahrten Volkspark, Othmarschen, Waltershof, Hausbruch und Heimfeld gesperrt.

Vollsperrung wegen Vorarbeiten zum Neubau des Autobahnkreuzes Hamburg-Hafen

Die Sperrung ist Teil der Vorarbeiten für den Neubau des Autobahnkreuzes Hamburg-Hafen und der Erweiterung der A7 im Bereich Heimfeld auf acht Fahrstreifen. Bund und Land reagieren damit auf das steigende Verkehrsaufkommen. Laut Bundesverkehrswegeplan wird bis 2030 täglich mit rund 140.000 Fahrzeugen im Bereich Heimfeld gerechnet, wobei der Schwerlastverkehr auf täglich 32.000 Fahrzeuge anwachsen soll. Zu den kommenden Arbeiten gehört unter anderem der Bau einer Verbindungsrampe zwischen der A26 und der A7 sowie die Installation einer Verkehrszeichenbrücke.

Weitere Informationen

Die Autobahn GmbH des Bundes empfiehlt allen Verkehrsteilnehmern, die Sperrung großräumig zu umfahren. Der Durchgangsverkehr sollte dabei die Autobahnen A1 und A21 sowie die Bundesstraße B205 nutzen. Die Umleitungsstrecke wird entsprechend beschildert.

Die interaktive Karte

Auf dieser interaktiven Karte finden Sie Informationen zu allen aktuellen Behinderungen des Elbtunnels: Elbtunnel Hamburg – Stau-Info, Sperrung, Baustelle A7 – hamburg.de