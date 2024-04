Die Blickfang Designmesse in den Deichtorhallen

Endlich wieder Blickfang in Hamburg – und das bereits im zehnten Jahr! Am Wochenende vom 19. bis 21. April können Designfans in den Deichtorhallen außergewöhnliche Produkte zum Kaufen und Verlieben entdecken. Kleine, unabhängige Labels aus Deutschland und ganz Europa präsentieren individuelle Möbel, Mode, Schmuck und Wohnaccessoires abseits der großen Einkaufsstraßen und Möbelhäuser.

Exklusive Designmesse

Die Blickfang ist das größte Design Shopping Event in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie findet seit rund 30 Jahren im jährlichen Rhythmus an sechs europäischen Standorten statt. Nun ist sie im elften Jahr auch in Hamburg. Jährlich beteiligen sich mehr als 650 Designerinnen und Designer aus den Bereichen Möbel, Produkte, Mode und Schmuck. Aber nicht jeder kann teilnehmen: Eine Fachjury wählt die Ausstellerinnen und Aussteller aus.

In Hamburg findet die Messe zum zehnten Mal statt. Rund 140 Designerinnen und Designer sind diesmal dabei, viele auch zum ersten Mal.

Öffnungszeiten

19. April I 14-20 Uhr

20. April I 11-19 Uhr

21. April I 11-18 Uhr

Eintrittspreise

Tageskarte: 13 EUR / Ermäßigt: 11 EUR

Hier können Sie ganz bequem online Ihr Ticket buchen: Hamburg 2024 | Blickfang Tickets EU.

Blickfang-Gewinnspiel

Wer noch kein Ticket hat, aufgepasst: Wir verlosen 3×2 Freikarten für das Design- und Food-Event! Die Teilnahme ist ganz einfach: Schicken Sie bis Donnerstag, 11. April eine Email mit dem Betreff „Freikarten Blickfang“ an verlosung@kloenschnack.de. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden rechtzeitig benachrichtigt und können ihre Freikarten dann online freischalten. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Erfolg!