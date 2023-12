Cornelia Poletto Palazzo – Verlosung

Am 11. November startete die 8. Spielzeit des Palazzo. Noch bis zum 10. März 2024 bietet die Dinner-Show im nostalgischen Spiegelpalast an ihrem neuen Standort auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn eine unterhaltsame Mischung aus Haute Cuisine und Varieté-Entertainment. Die Gäste erleben bei ihrem Palazzo-Besuch meisterhafte Kochkunst, preisgekrönte Akrobatik und zwerchfellerschütternde Comedy. Der Spiegelpalast bietet mit seiner festlichen Eleganz und dem Jugendstil-Interieur, funkelnden Spiegeln an den Wänden, Hunderten von Kerzen, stimmungsvollem Licht und edel eingedeckten Dinner-Tischen einen stimmungsvollen Rahmen.

Das Menü

Für die kulinarischen Genüsse zeichnet – wie könnte es anders sein – die Spitzenköchin Cornelia Poletto verantwortlich. Die Palazzo-Gäste dürfen sich auf feinste Küche in Form eines Vier-Gang-Menüs freuen. Cornelia Polettos Speisenfolge startet mit gegrilltem Artischockenboden an Wildkräutersalat mit Tomatenvinaigrette. Als Zwischengang folgt eine leichte Currysuppe mit gebackener Garnele und Ananas-Chutney. Als Hauptgang wird Zweierlei vom Beef serviert – mit Brioche, Bohnen-Casserole und Café de Paris Jus. Das Dessert – Piemonteser Haselnusstörtchen in drei Texturen und Kirschsorbet – bildet das süße Finale des Menüs.

Selbstverständlich gibt es alternativ auch eine vegetarische Speisenfolge sowie eine Menü-Variante für die jüngsten Palazzo-Gäste.

Die Show

Wer über den Tellerrand schaut, erlebt dort ebenfalls eine fesselnde Darbietung: „Ladies First“ lautet der Titel der neuen Show in Hamburg – und das ist wortwörtlich zu verstehen. Im Mittelpunkt steht die Weiblichkeit in Person in Form von Miss Frisky, dem schillernden Star des Abends. Gemeinsam mit ihren kosmopolitischen Artisten-Freunden, die sich durch starke Charaktere und Diversität auszeichnen, nimmt sie das PALAZZO-Publikum mit auf eine Reise durch das Seelenleben einer Frau und erforscht das angeblich Weibliche in all seinen Ausprägungen. Dabei immer an Miss Friskys Seite: der schüchterne Herr Kasimir. Der frischgebackene Assistent der Primadonna lernt schon an seinem ersten Arbeitstag einiges: wie es ist, als Frau ihren Mann zu stehen zum Beispiel. Herr Kasimir lernt aber auch einiges über sich selbst …

Verlosung

Zur Jahreswende möchten wir uns bei unseren Leserinnen und Lesern für die Treue und Aufmerksamkeit bedanken, die wir auch 2023 erfahren haben. Daher verlosen wir in Kooperation mit dem Cornelia Poletto Palazzo 1 x 2 Tickets für Donnerstag, 1. Februar 2024, 19 Uhr im Palazzo.

Senden Sie für eine Teilnahme bis zum 7. Januar 2024 eine E-Mail an verlosung@kloenschnack.de. Bitte verwenden Sie hierbei ausschließlich den Betreff Palazzo. Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wir wünschen Ihnen viel Erfolg.

Weitere Informationen

Veranstaltung am Donnerstag, 1. Februar, 19 Uhr

Galopprennbahn Hamburg-Horn: Rennbahnstraße 96, 22111 Hamburg

PALAZZO Website