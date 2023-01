Freizeitblock – Raus aus dem Alltag, rein ins Vergnügen

Was tun in der Freizeit? Kino, Freizeitpark, Wellness? Der neue Freizeitblock von Gutscheinbuch.de ist da – mit hochwertigen 2:1-Freizeit- und Wellnessangeboten zum Erleben und Entspannen. Die neue Auflage verspricht sowohl altbewährte als auch neue Freizeiteinrichtungen, Angebote zum Relaxen und wie immer Spaß für die ganze Familie.

Highlights im Freizeitblock

Der Freizeitblock lockt mit Angeboten rund um Hamburg, Schleswig-Holstein und Schwerin. Unter anderem sind das Erlebnisfreibad in Bredstedt, das Allee Theater in Hamburg-Altona, der Tierpark in Neumünster, die Comödie in Lübeck und die Sole Therme in Salzhemmendorf mit dabei. Aber auch bundesweite Attraktionen sind im Gutscheinbuch vertreten. Andere führen wie das Legoland Billund oder Freizeitpark Majaland Kownaty in die Nachbarländer.

„Mit dem Freizeitblock und den darin enthaltenen Angeboten wird es den Menschen erleichtert, Neues zu entdecken und der Seele etwas Gutes zu tun. Egal ob Adrenalinjunkie, Kulturbegeisterter oder Wellnessjünger: Er bietet sowohl für Singles als auch Familien die passenden Angebote“, so Barbara Schwind, Assistentin der Geschäftsführung und Prokuristin der VMG, Vertriebs-Marketing-Gesellschaft mbH.

Das Freizeitblock-Prinzip

„Zweimal erleben, einmal zahlen“ – das Prinzip ist simpel. Rund 100 Anbieter finden Sie in dem Gutscheinbuch. Mit dem Code im Block erhält man außerdem kostenlos Zugriff auf weitere 5.000 2:1-Gutscheine, die man bundesweit online und mobil einlösen kann. In allen Einrichtungen kann der jeweilige 2:1-Gutschein genutzt werden. Alternativ gewähren einige Anbieter eine Gesamtersparnis von mindestens 30 Euro.

Verlosung

Wir verlosen fünf Freizeitblöcke. Um an der Verlosung teilzunehmen, schreiben Sie uns einfach bis zum 15. Januar eine E-Mail mit dem Betreff „Verlosung Freizeitblock“ an redaktion@kloenschnack.de. Und wer kein Glück hat: Das Gutscheinbuch ist mit dem Code FBL23 zum Sonderpreis für nur 23,90 Euro erhältlich. Er gilt bis zum 1. Dezember.