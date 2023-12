Glückskekse für Hamburg: Keks Dir gut?

Glückskekse kennen viele aus asiatischen Restaurants. Gold verpackt, mit mehr oder weniger originellen Sprüchen, meist allgemeingültig. Karl Mayer hat die Kekse aufgepeppt: mit regionalem Bezug und dem passenden Dialekt vertreibt er Glückskekse mit Sprüchen auf Kölsch, Plattdeutsch, Ruhrpottisch und Bayrisch.

Ich habe die Produktmacherei gegründet – seit siebeneinhalb Jahren produziere ich individuelle Glückskekse. Los ging es mit dem Köln Keks, das lag bei mir als gebürtigem Kölner nah. Da ich aber schon 23 Jahre in Hamburg lebe, kam als nächstes der Küstenkeks. Dann folgten noch der Pottkeks und der Alpenkeks. Jede Sorte ist mit Sprüchen und Dialekt an die jeweilige Region angepasst – das war zum Teil ein ganzes Stück Arbeit – und wird regional vertrieben.

Los ging es mit dem Kölschen Grundgesetz im Elferpaket, das bietet sich ja an. Der Grund für die Produktmacherei war aber eigentlich mehr Sicherheit im Berufsalltag: Nach einiger Zeit im Einzelhandel, machte der gelernte Süßwareneinkäufer sich als Berater, Ausbilder und Coach selbstständig. „Die Zusammenarbeit mit jungen Einkäufern macht mir nach wie vor viel Spaß, aber es ist eben ein Interimsjob. Man wird in Tagessätzen bezahlt und ist mal für Tage oder Wochen gebucht und dann eine Zeit lang nicht“, erklärt Karl Mayer. „Da können auch Durststrecken kommen und ich wollte einfach auf Nummer Sicher gehen und etwas Beständiges haben.“

Glückskekse in kreativ

Dass die Wahl bei einem Süßwareneinkäufer dann auf Kekse fiel, ist nicht weit hergeholt. „In der Branche kenne ich mich gut aus und habe mir schon ein Netzwerk aufgebaut“, sagt Karl Mayer. Den ersten Test mit seinem neuen Produkt wagte er auf einem Weihnachtsmarkt. „Da war die Nachfrage riesig, so viele Kekse hatte ich noch gar nicht“, erinnert er sich. Mittlerweile werden seine Glückskekse auch in Kiosks verkauft. Außerdem stehen sie bei Rewe und Co im Regal.

Aber irgendwann reichte das Kölsche Grundgesetz nicht mehr, neue Sprüche mussten her. Die entwickelte Karl Mayer selber, oft in Zusammenarbeit mit Freunden und Bekannten vor Ort, damit die Dialekte auch authentisch sind. 125 Sprüche gibt es pro Sorte, damit in keiner Packung einer doppelt ist.

Auch die Verpackung, das Design und die Werbesprüche stammen aus der Feder von Karl Mayer. „Das Kreative macht mir viel Spaß und macht das Produkt auch aus“, sagt er. Selbst die Vermarktung übernimmt er persönlich: „Alle Sorten sind aus meiner Leidenschaft für die Orte entstanden – aber Hamburg und Köln sind dann doch ganz oben.“

Wir verlosen elf 11er Packungen Küstenkekse!

Schreiben Sie bis zum 11. Dezember eine E-Mail mit dem Betreff „Küstenkeks“ und Ihrer Adresse an verlosung@kloenschnack.de