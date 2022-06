Verlosung: all you need is love

Die Beatles gelten bis heute als die berühmteste und erfolgreichste Band aller Zeiten. Jetzt kehren die Pilzköpfe auf die Bühne zurück. Gut, es sind nicht die Originale, dafür aber ihre perfekt eingespielten Ebenbilder. Zu sehen sind sie in dem von Bernhard Kurz produzierten Musical „all you need is love! – Das Beatles-Musical“. Der Ort hierfür könnte kaum passender sein: Das Musical ist im St. Pauli Theater am Spielbudenplatz zu sehen.

Der Hamburger Klönschnack verlost 3×2 Karten für die Vorstellung am 21. Juni um 19.30 Uhr. Infos zur Teilnahme finden Sie am Ende des Artikels.

Die Geschichte der Beatles in zwei Akten

In dem Erfolgs-Musical, das nach zwei Jahren Pause nun wieder auf große Tournee im deutschsprachigen Raum geht, überzeugen die Künstler nicht nur durch ihren professionellen Live-Gesang. Auch ihr großes Schauspieltalent kommt in den wiederkehrenden Sprechepisoden und Kurzgeschichten zur Geltung. Authentische Kostüme und historische Videoeinspielungen machen die Illusion perfekt und versetzen das Publikum zurück in die 60er-Jahre. Die Zuschauer können jenes legendäre Jahrzehnt nachempfinden, in dem die Beatles scheinbar mühelos einen Welthit nach dem anderen aus dem Ärmel schüttelten und die Konkurrenz schier zur Verzweiflung brachten. Die Fans dürfen sich auf Songs wie „Love me do“, „Help“, „Yesterday“ oder „Hey Jude“ freuen.

Das Musical ist in zwei Akten untergliedert. Im ersten Teil erzählen die Darsteller von den Anfängen der Beatles, die 1960 nach Hamburg kamen und dort zunächst als Begleitband in Stripclubs und Kneipen spielten, später ihre ersten eigenen Konzerte gaben und schließlich in den USA ihren Durchbruch schafften. Im zweiten Teil bricht die „Beatlemania“ endgültig aus. Die britische Band verkauft über 600 Millionen Tonträger, bringt ihre Fans regelrecht zur Ekstase und setzt auch in Sachen Mode und Lebensgefühl neue Maßstäbe.

Informationen zur Verlosung

Die Teilnahme ist ganz einfach. Senden Sie uns bei Interesse einfach eien Email an redaktion@kloenschnack.de mit dem Betreff „all you need is love“. Die Verlosung endet am 7. Juni. Die Ziehung findet am 8. Juni statt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden von uns per Email benachrichtigt. Die Karten werden an der Abendkasse für Sie hinterlegt. Eine Adressnennung ist also nicht nötig. Wir erfragen im Gewinnfall den Namen, auf den die Karten hinterlegt werden sollen. Wir wünschen Ihnen viel Glück.