Verlosung: Kunst auf der Affordable Art Fair erleben

Ein Fokus liegt in diesem Jahr auf die kuratierte Emerging Artist Ausstellung mit einer Retrospektive von 2012 bis 2022. Dafür präsentieren zehn Emerging Artists der vergangenen zehn Jahre ihre aktuellen Werke auf rund 100 Quadratmetern. Die Messe versteht sich als lebendiger Ort für junge Kunst. Newcomerinnen und Newcomer können ihre Werke einem großen Publikum präsentieren – und auch die Erlöse gehen zu 100 Prozent an die Künstlerinnen und Künstler. „Wir begreifen uns als Teil der Demokratisierung von Kunst und wollen Menschen zeigen, dass Kunst auch Spaß machen kann. Wir sind eine Plattform, die internationale Strömungen nach Hamburg bringt, sind aber fest in der Kunstszene der Stadt etabliert“, sagt Oliver Lähndorf.

Erschwingliche Kunst aus aller Welt

85 Galerien aus 17 Ländern. 40 Prozent der Galerien sind international, 40 aus Deutschland und rund 20 aus Hamburg. Die Bandbreite ist dementsprechend groß. Junge wie etablierte zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler zeigen ihre spannenden Positionen aus Malerei, Fotografie und Plastik. Aus Hamburg sind unter anderem Galerie Holzhauer Hamburg, Galerie Holthoff, Gudberg Nerger, Stern-Wywiol Galerie und die MeetFrida Foundation vertreten.

Unverändert bleibt auch in diesem Jahr das Preisspektrum – den allgemeinen Preissteigerungen zum Trotz. Der Preisrahmen von 100 bis 7.500 Euro bietet einen niedrigschwelligen Zugang zu Kunst mit hohem Anspruch. Sowohl Kunstneulinge als auch renommierte Sammler kommen hier auf ihre Kosten.

Buntes Programm