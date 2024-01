Visions-Workshop: Herz und Verstand auf Augenhöhe

Was ist Ihre Vision, was sind Ihre Herzenswünsche? Und wie können Sie diese verwirklichen? Diesen Fragen widmet sich der Visions-Workshop der beiden Freundinnen Conny Reitner und Madeleine Beil-Emmerman. Beide sind ausgebildete Coaches und Yogalehrerinnen.

Was ist ein Visions-Workshop?

„Visionen ins Leben zu holen, ist einer meiner Herzensthemen“, sagt Madeleine Beil-Emmermann. „Denn es gehört zu unseren wichtigsten Aufgaben im Leben, herauszufinden, warum wir hier sind. In unserem Workshop wirst du durch Coachingmethoden, wie das innere Team und Lebensrad dein Unterbewusstsein besser kennenlernen und lernen bewusster damit zu arbeiten.“

Im Visions-Workshop verbinden die beiden Coachingmethoden mit körperlichen Erfahrungen wie ausbalanciertem Yin-Yoga und einer Cacao-Zeremonie sowie die Philosophie und Psychologie. Durch das Verbinden von Körper und Geist sowie Wissenschaft und Spiritualität werden alle wichtigen Ebenen für Bewusstsein und Unterbewusstsein angesprochen.

Daten & Verlosung

Der Visions-Workshop findet an diesem Wochenende im Oberstübchen in Blankenese statt. Am 6. Januar von 10 bis 16 Uhr und am 7. Januar von 10 bis 14 Uhr. Alle weiteren Infos finden Sie online. Bei Fragen zu dem Workshop, wenden Sie sich per Mail an Madeleine Beil-Emmermann unter madeleine.be@meyoco.net.

