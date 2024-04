Aufstellen der Bänke an Willkomm Höft verzögert sich

So langsam erwacht die beliebte Flaniermeile in Wedel wieder zum Leben. Nur mit dem Hinsetzen ist es mancherorts noch schwer, denn es fehlen Bänke. Die sollten eigentlich schon wieder stehen, doch das anhaltend feuchte Wetter lässt es bislang nicht zu. Der Boden rund um die befestigten Wege ist zu aufgeweicht, sodass die städtischen Fahrzeuge, die die Bänke an Ort und Stelle bringen, die Grasfläche zu stark beschädigen würden. Da die Grasfläche Teil des Hochwasserschutzes der Stadt Wedel ist, will man lieber abwarten, wie Wedels Verwaltung mitteilt.

Hochwasserschutz geht vor

Die Graswurzeln schützen den Bereich davor, dass Hochwasserfluten den Boden abtragen. Sobald es die Bodenbeschaffenheit zulässt, wird der Bauhof der Stadt Wedel das Aufstellen der Bänke nachholen. Wenn der Untergrund wieder befahrbar ist, wird der Bauhof Unterstützung von der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Wedel erhalten. Da dem Bauhof aktuell kein eigener Lkw mit Ladekran zur Verfügung steht, wird hier die Freiwillige Feuerwehr mit ihrem Fuhrpark aushelfen.

Ganz auf Sitzgelegenheiten verzichten müssen die Menschen am Schulauer Hafen bis dahin aber nicht, betont die Stadtverwaltung. So steht an der Ostpromenade vor der Flutschutzwand dauerhaft eine 70 Meter lange Sitzbank zur Verfügung. Darüber hinaus bleiben auf der Wiese westlich des Hafenbeckens, so wie die Bänke in den Sitznischen vor dem Schulauer Fährhaus, auch im Winter die großen Drehliegen fest installiert.

Zum Hintergrund

Gewöhnlich stellt der Bauhof der Stadt Wedel zum Ende der Hochwassersaison Anfang April die Bänke am Landesdeich und am Willkomm Höft wieder auf. Für die Standsicherheit werden dann die Stahlfüße der drei Meter breiten Bänke aus massivem Douglasienholz mit Schrauben im Boden verankert.

In den Hochwasserschutzgebieten müssen Bänke vom 1. Oktober bis zum 31. März abmontiert werden, damit sich im Falle von See- oder Eisgang kein Mobiliar löst und Deiche oder andere Schutzeinrichtungen beschädigt werden können. Die Bänke in den Nischen der Flutschutzmauer vor dem Schulauer Fährhaus bleiben ganzjährig montiert.