Bänke zurück am Willkomm Höft

Die Hochwassersaison ist zu Ende und das Elbufer erwacht wieder zu neuem Leben. Bis zum 4. April will der Bauhof der Stadt Wedel die Sitzbänke am Landesdeich und am Willkomm Höft wieder aufstellen. Für die Standsicherheit der drei Meter breiten Bänke aus massivem Douglasienholz sorgt eine Verschraubung der Stahlfüße im Boden. Dass man die Sitzgelegenheiten schmerzlich vermisste, bestreitet an der weltberühmten Schiffsbegrüßungsanlage wohl niemand.

Warum die Bänke weg waren

In den Hochwasserschutzgebieten müssen Sitzbänke vom 1. Oktober bis zum 31. März demontiert werden, damit sich im Falle von See- oder Eisgang kein Mobiliar löst und Deiche oder andere Schutzeinrichtungen beschädigt werden können. Die Bänke in den Nischen der Flutschutzmauer vor dem Schulauer Fährhaus bleiben ganzjährig montiert.