Wedel: Baumaßnahmen in Bahnhofstraße verschoben

Die Sommerferien werden von Gemeinden gerne genutzt, um aufwändige Baumaßnahmen durchzuführen. Das dachte sich auch die Stadt Wedel. Für einen geplanten Neubau der Bahnhofstraße (ehemals Stadtsparkasse) sind Leitungsarbeiten (Hausanschluss) der Stadtentwässerung Wedel nötig. Dafür muss im Abschnitt zwischen der Spitzerdorfstraße sowie der Straße Bei der Doppeleiche voll gesperrt werden. Hierauf hat der Bauherr einen rechtlichen Anspruch auf die Genehmigung der Sperrung für die Anschlussarbeiten. Die geringere Verkehrsbelastung in der sechswöchigen Ferienzeit wäre daher ideal gewesen. Daraus wird nun nichts, denn die beteiligten Baufirmen haben schlicht keine Kapazitäten offen, wie die Stadtentwässerung Wedel mitteilt.

Umbau Bahnhofstraße – Neuer Termin und Umleitungen

Die Baumaßnahme wird in die Herbstferien verschoben und vom 21. Oktober bis 1. November stattfinden. Die Verkehrsführung wird in dieser Zeit voraussichtlich wie folgt aussehen. Personen, die zu Fuß oder auf dem Fahrrad unterwegs sind, können weiterhin über den südlichen Teil der Bahnhofstraße zur Doppeleiche gelangen. Fahrradfahrer müssen im Baustellenbereich auf den Gehweg ausweichen und ihr Fahrrad schieben.

Autofahrende, die die Bahnhofstraße nutzen, müssen spätestens ab der Spitzerdorfstraße die westliche oder östliche Ausweichstrecke wählen. Ausnahmen bestehen für Anwohnende. Für sie wird die Zufahrt bis zur Baustelle frei bleiben und die Einbahnstraßenregelung aufgehoben. Anlieger, die nördlich der Baustelle zum Beispiel in ihre Tiefgarage fahren, können entgegen der üblichen Einbahnstraßenregelung wieder in Richtung Spitzerdorfstraße abfahren.

Die Buslinie 189 wird in diesem Zeitraum umgeleitet. Ersatzhaltestellen werden in der Straße Am Lohhof in Höhe Nr. 33 und im Rollberg in Höhe Nr. 2-4 eingerichtet.