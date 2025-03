„Demenz-Partner“ – Kompaktkurs

In einem 90-minütigen Kompaktkurs klärt das Seniorenbüro am 20. März ab 10 Uhr wieder über Demenz auf. Die Teilnehmenden werden zum sogenannten „Demenz-Partner“. Ziel der Initiative ist eine flächendeckende Sensibilisierung und Unterstützung in der Gesellschaft. Der Kurs findet eine große Resonanz und wird daher regelmäßig angeboten.

Demenz-Partner – Hintergrund

Die Initiative Demenz Partner gibt es seit 2016. Unter dem Motto „Demenz braucht Dich“ setzt sie sich dafür ein, Hemmschwellen und Unsicherheiten im Umgang mit Betroffenen abzubauen. Bundesweit werden in 90-minütigen kostenlosen Basiskursen wichtiges Grundwissen und Erfahrungen für den alltäglichen Umgang mit Demenzerkrankten vermittelt. Auf der Internetseite der Initiative steht ein Webtraining zur Verfügung, welches ebenfalls die wesentlichen Inhalte eines Kompaktkurses vermittelt. Die Initiative Demenz Partner wird vom Bundesgesundheitsministerium im Rahmen

der Nationalen Demenzstrategie finanziell unterstützt. In Deutschland leben derzeit rund 1,8 Millionen Menschen, die unter einer Form von Demenz leiden. Die Zahl steigt jährlich an.

Zeit und Ort

20. März, ab 10 Uhr

Raum „Wollgast“ im Rathaus Wedel, Rathausplatz 3 – 5, 22880 Wedel

Anmeldung

Insgesamt stehen für den kostenlosen Kurs 12 Plätze zur Verfügung. Interessierte können sich anmelden unter:

Telefon: 04103 – 707-268

E-Mail: m.bauermeister@stadt.wedel.de