Herbstferien im Kinder- und Jugendzentrum Wedel

Die Herbstferien stehen bevor, doch was tun? Das KiJuz-Team in Wedel hat gemeinsam mit vielen Kindern und Jugendlichen ein Programm erstellt, dass einiges bereithält. Vom Basteln übers Filmeschauen bis hin zum Sportturnier gibt es also wieder viele Möglichkeiten, um die Ferienlangeweile mit viel Spaß zu vertreiben.

Die Aktionen im Einzelnen

Woche 1

Öffnungszeit: 15.00-20.30 Uhr

• Montag, 16. Oktober: Sushirollen (anmeldepflichtig)

• Dienstag, 17. Oktober: Mädchenübernachtung* (Haus dafür ab 18 Uhr für

andere geschlossen)

andere geschlossen) • Mittwoch, 18. Oktober: Mario-Kart-Turnier HH (anmeldepflichtig)

• Donnerstag, 19. Oktober: Pizzabacken (anmeldepflichtig)

• Freitag, 20. Oktober: Tischtennisturnier (anmeldepflichtig)

• Sonnabend, 21. Oktober: Kleidertausch-Party

Woche 2

Öffnungszeit: 15.00-20.30 Uhr

• Montag, 23. Oktober: Karaoke*

• Dienstag, 24. Oktober: Halloween-Kostüm-Accessoires basteln (anmeldepflichtig)

• Mittwoch, 25. Oktober: Halloween-Kostüm-Accessoires basteln (anmeldepflichtig)

• Donnerstag, 26. Oktober: Töpfern (anmeldepflichtig)

• Freitag, 27. Oktober: Kürbisse schnitzen (anmeldepflichtig)

• Sonnabend, 22. Oktober: Offenes Haus

Weitere Informationen zum Programm in den Herbstferien gibt es unter diesem Link. Die Anmeldezettel werden direkt im KiJuZ ausgegeben.

Kontakt

Kinder- und Jugendzentrum Wedel (KiJuZ)

Bekstrasse 31

22880 Wedel

04103 / 2303

kijuz-wedel@web.de