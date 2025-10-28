Trends

28. Oktober 2025
Wedel

Lichtgedenkfeier in Wedel

Das Bestattungsinstitut Bade lädt erneut Hinterbliebene zu einer besonderen Lichtgedenkfeier ein. Willkommen sind auch Trauernde, die das Institut noch nicht kennen.

Trauerrednerin Louise Brown begleitet die Lichtgedenkfeier mit einer einfühlsamen Lesung. // Foto: Bestattungsinstitut Bade

Im Mittelpunkt der Lichtgedenkfeier steht ein Lichtritual, bei dem für jede verstorbene Person eine Kerze erstrahlt. Trauerrednerin Louise Brown begleitet die Veranstaltung mit Gedichten und Erzählungen. Außerdem spielt der Gitarrist Jörn Schröder seine einfühlsamen Stücke.

Bitte melden Sie Ihr Kommen telefonisch (04103 / 5160) oder per E-Mail (bade@bade-bestattungen.de) an und teilen Sie dabei den Namen der/des Verstorbenen mit, damit dieser beim Lichtritual genannt werden kann.

Zeit und Ort der Lichtgedenkfeier

So., 16. November, 15 Uhr, Bestattungsinstitut Bade, Flerrentwiete 32 (Am Marienhof), Wedel

