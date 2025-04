Künstler schenken Wedel Jubiläums-Logo

Das Geburtstags-Logo haben die Illustratorin Lisa Stachnick und Wedels früherer Pressesprecher Sven Kamin geschaffen. Es zeigt das Stadtpanorama mit prägenden Wedeler Gebäuden. Das Logo beschreibt außerdem eine Kurve, die die Stadtgeschichte symbolisiert – vom Roland, der die Verleihung des Marktrechts im 15. Jahrhundert markiert, bis in die Zukunft. Swen Kamin beschreibt den Gedanken hinter dem Logo so: „So wie es ja schon zum Zeitpunkt der Verleihung der Stadtrechte eine lange Wedeler Geschichte gab, ist auch dieses Jubiläum natürlich nur ein Zwischenziel auf dem Weg in Wedels Zukunft. Das soll auch das Logo zeigen“.

Auf dem Weg in Wedels Zukunft

Lisa Stachnick hat diesen Gedanken zeichnerisch umgesetzt. Bürgermeisterin Julia Fisauli-Aalto bedankte sich in der vergangenen Woche bei der Übergabe des Logos: „Ich bin einfach nur begeistert von diesem wunderschönen Logo. Es ist klasse, zwei so kreative Köpfe in unserer Stadt zu haben, die sich immer wieder mit Herzblut für Wedel engagieren.“ Bis zum „Tag des Stadtrechts“ im November bereichern einige Veranstaltungen das Jubiläumsjahr.

Festjahr-Auftakt am 11. Mai

Den Beginn machen am 11. Mai ein Verkaufsoffener Sonntag und die Aktion „Auf’m Platz“. Bei letzterer können sich dann Vereine, Initiativen und Projekte vorstellen. Im Rathaus gibt es a diesem Tag außerdem einen Baby- und Kind Flohmarkt. Hierfür kann man sich ab sofort unter kinderflohmarkt@stadt.wedel.de anmelden kann. Aus der früheren Automeile

entsteht eine Mobilitätsmeile. In Zusammenarbeit mit örtlichen Autohäusern, dem Fahrradclub und den Fahrradhändlern wird entlang der Bahnhofstraße das Thema Mobilität greifbar. So richtig rund wird der Tag durch das Stadtmuseum, das mit zahlreichen Beiträgen zur Stadtgeschichte antritt.

„Wir haben richtig schöne Aktionen in der Pipeline.“

Auch während des Hafenfests (4.-6. Juli), dem Mittelaltermarkt (14. September) und dem Weltkindertag (20. September) soll das Thema „150 Jahre Stadtrecht“ eine Rolle spielen. Bürgermeisterin Julia Fisauli-Aalto sagt hierzu: „Wir haben richtig schöne Aktionen in der Pipeline für die anstehenden Veranstaltungen. Nach all den schweren Themen in der Stadtverwaltung, können wir etwas Leichtigkeit gut brauchen. Und der 150. Geburtstag unserer tollen Stadt ist doch ein wirklich schöner Grund zu feiern!“

Weitere Informationen zum Festjahr finden Sie online unter:

www.wedel.de