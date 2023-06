Ostpromenade am Schulauer Hafen eröffnet

Rechtzeitig zum Hafenfest wurde der erste Bauabschnitt der Ostpromenade am Schulauer Hafen fertiggestellt. Im Rahmen einer kleinen Zeremonie hat Wedels Bürgermeister Gernot Kaser den beliebten Ort in Wedel eröffnet. Die fertiggestellten Wege und die insgesamt 70 Meter Sitzbank stehen folglich ab sofort zur freien Verfügung. In seinem Grußwort bedankte sich Gernot Kaser bei allen Beteiligten: „Die Maritime Meile bietet mit diesem Abschnitt einen attraktiven Ort für Begegnungen. Es ist schön, dass für alle Besucherinnen und Besucher jetzt noch mehr Möglichkeiten bestehen, zu verweilen und den herrlichen Ausblick auf die Elbe zu genießen.“ Betonte Kaser freudig. Mit der Freigabe sind nun die Durchgänge der Flutschutzwand vis-à-vis der Einmündung Hafenstraße auch wieder hafenseitig erreichbar.

Eine sichere Bank und noch eine und noch eine …

Die Stadt Wedel hat sich über die Sitzbänke an der Promenade viele Gedanken gemacht. Nicht zuletzt sollten mehr Sitzgelegenheiten entstehen, die auch einen guten Blick garantieren. Die Bänke passen optisch zu den neuen Bänken im Bereich Willkomm Höft. „Die erhöhte Position und die Blickrichtung nach Westen schaffen optimale Voraussetzungen, um von dort aus auch die letzten Strahlen der untergehenden Sonne einzufangen“, versichert Wedels Verwaltung.

Kosten und nächste Arbeitsschritte

Die Ostpromenade in Wedel wird in zwei Bauphasen neugestaltet. Das Projekt nahm erstmal im Mai 2016 in einer Ausschusssitzung Gestalt an. Neben der Attraktivität dient die Neugestaltung auch dem Hochwasserschutz. Die nächsten Arbeiten betreffen die Instandsetzung und Wartung von fünf Flutschutztoren und gehen bis in den September diesen Jahres. Sobald das Hafenfest vorüber ist, beginnen die Vorarbeiten für den zweiten und letzten Bauabschnitt an der Ostpromenade. Die Kosten des ersten Bauabschnittes belaufen sich auf 1,6 Millionen Euro. Die Gesamtkosten für beide Teile der Neugestaltung belaufen sich auf 3,7 Millionen Euro.