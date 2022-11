Packstation in Wedel mehrfach aufgebrochen

Am Dienstag, 1. November, kam es in der Straße „Hans-Böckler-Platz“ zu einem schweren Diebstahl an einer Packstation. Die Polizeibeamten konnten vor Ort zwei gewaltsam geöffnete Fächer feststellen. Sechs weitere Türen wurden beschädigt, aber nicht geöffnet. Zum Diebesgut und der Schadenshöhe gibt es noch keine Informationen.

Weiterer Einbruch an Packstation bereits einen Tag später

Bereits heute, am 2. November, kam es an derselben Packstation erneut zu einer ähnlichen Tat. Laut Polizei beobachtete ein Zeuge in der Nacht auf heute gegen 1.40 Uhr zwei männliche Personen, die die Türen mehrerer Paketfächer gewaltsam öffnen wollten. Bei einem Fach gelang den Tätern das Öffnen und ein folgender Diebstahl.

Fahndung angelaufen

Im Rahmen der Fahndung bemerkten Beamte des Polizeireviers Wedel einen Verdächtigten, der sich zu Fuß in Richtung Königsbergstraße entfernte. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Person blieb erfolglos. Die Person wird beschrieben als männlich und mit einer Körpergröße von 1,70 bis 1,75 Meter. Die Person trug während der Tat eine Skimaske.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und schließt nicht aus, dass ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 04101 – 202 – 0 zu melden.

Wie sicher sind die Packstationen

Die Packstationen gelten an sich als recht sicher. Doch gegen starke Gewalteinwirkung sind auch sie nicht gefeit. Das Benutzerforum Paketda rät, wertvolle Pakete nicht über eine Packstation zu empfangen oder als Retour zu versenden. Dies hänge auch damit zusammen, dass gelegentlich „Pakete beim Versand via Packstation verloren gingen“. Bei Paketen mit geringem Wert empfiehlt das Forum, das „Einlegen in die Packstation per Handyvideo zu dokumentieren“.