Pferd in Wedel durch Nadeln in Karotten verletzt

Am Abend des 8. August legten Unbekannte im Bereich Fährenkamp/Sandbargmoorweg (Wedel) mehrere Karottenstücke mit Stecknadeln aus. Eines dieser Karottenstückchen führte bei einem Pferd zu einer Verletzung im Mundbereich. Darüber informierte die Polizeidirektion Bad Segeberg.

Pferd durch 4 Centimeter lange Nadel verletzt

Die Halterin des verletzten Pferdes bemerkte gegen 20 Uhr das auffällige Kauverhalten ihres Tieres. Eine hinzugezogene Tierärztin betäubte das Pferd und entfernte eine über 4 Centimeter lange Nadel aus der Zunge. Die Weide, auf der das Tier zuletzt stand, wurde abgesucht. Dabei fand die Polizei insgesamt sechs mit Nadeln versehene Karottenstücke.

So können Sie Hinweise geben

Die Polizei leitete ein Strafverfahren nach dem Tierschutzgesetz ein. Der Umwelt-Ermittlungsdienst (PABR Elmshorn) führt die weiteren Ermittlungen durch und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 04121 4092-0.