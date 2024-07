Puttener Weg wird Einbahnstraße in Richtung Kronskamp

Die Stadt Wedel begründet die Änderung so: „Seit dem 3. November 2023 ist der GAB Recyclinghof Wedel im Kronskamp in Betrieb. Dadurch, dass die Ausfahrt vom Recyclinghof über den Puttener Weg erfolgt, sind in diesem Bereich verkehrsrechtliche Maßnahmen erforderlich.“

Die Änderung des Puttener Wegs zur Einbahnstraße diene der Verkehrssicherheit und einer besseren „Verkehrssteuerung“, so die Stadtverwaltung weiter. Auf der gegenüberliegenden Seite des Recyclinghofs entsteht zum Schutz für die Fußgänger eine Gehwegmarkierung, heißt es aus Wedels Rathaus abschließend.