Radtour Watt durch Marsch und Geest abgesagt

Die ursprünglich im Rahmen der landesweiten Veranstaltungsreihe „Aktionsmonat Naturerlebnis“ geplante Radtour am Freitag, 24. Mai durch Geest und Marsch mit exklusiver Öffnung der NABU-Vogelstation Wedeler Marsch wurde abgesagt. In den kommenden Tagen besteht ein Schienenersatzverkehr zwischen Blankenese und Wedel, sodass eine Fahrradmitnahme nicht möglich ist. Wie der Veranstalter mitteilt, gab es deswegen einige Absagen. Für die NABU-Vogelstation wäre der große Aufwand der exklusiven Öffnung bei so geringer Teilnehmerzahl nicht zu rechtfertigen, ergänzen die Verantwortlichen.

Alternative im Juni

Die Geschäftsstelle des Regionalparks hat sich daher entschieden, die Radtour vom 24. Mai abzusagen. Da der Regionalpark Wedeler Au eine nahezu identische Tour im Rahmen des „Langen Tages der Stadtnatur“ anbieten wird, sind alle Teilnehmenden der oben genannten Tour eingeladen, sich für diese Alternative am 16. Juni anzumelden.

Die Anmeldung ist ab dem 27. Mai direkt auf der Website der Loki-Schmidt-Stiftung möglich. „Sowohl der aktuell stattfindende „Aktionsmonat Naturerlebnis“ sowie der „Lange Tag der Stadtnatur“ am 15. und 16. Juni sind Garant für eine Vielfalt interessanter Veranstaltungen rund um die Natur“, unterstreicht der Regionalpark Wedeler Au.