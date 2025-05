Sanierung der Fußgängerbrücke „Gehlengraben“ beginnt am 2. Juni

Die stark beschädigte Fußgänger- und Fahrradbrücke über die Wedeler Au wird ab dem 2. Juni saniert. Die Brücke am „Gehlengraben“ weist erhebliche Schäden an Holzkonstruktion, Stahlträgern, Auflagerbänken und Geländer auf. Vorgesehen ist eine umfassende Erneuerung des Bohlenbelags, der Tragwerkskonstruktion sowie die Sanierung der Auflager. Auch das Geländer wird ersetzt. Die Sanierung kostet rund 220.000 Euro. Da es hier um eine Frage der Sicherheit geht, sind die Maßnahmen trotz Haushaltssperre der Stadt Wedel genehmigt worden. Die Arbeiten sollen rund acht Wochen dauern. In dieser Zeit ist der Weg zwischen Auweidenweg (östlich Voßhagen) und Egenbüttelweg (südlich Hausnummer 72 a–f) gesperrt.

Sperrungen und Umgehungen

Der Weg zwischen Egenbüttelweg und Brücke ist als „Sackgasse“ bis zur Absperrung unweit der Brücke nutzbar. Eine direkte Verbindung zwischen dem Egenbüttelweg und dem Auweidenweg, über die Wedeler Au, besteht für die Dauer der Bauarbeiten nicht.

Weitere Brücke weist starke Schäden auf

Die nächste Querungsmöglichkeit der Wedeler Au bietet die Verbindung über die Straße Autal. Die dortige baugleiche Geh-/Radweg-Brücke Westseitig der Straße weist ähnliche Schäden wie die Brücke „Gehlengraben“ auf. Sie soll daher 2026 instandgesetzt werden.