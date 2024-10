Silent Book Club in der Stadtbücherei Wedel

Die Stadtbücherei Wedel ruft einen Silent Book Club ins Leben. Anders als bei herkömmlichen Lesezirkeln steht das gemeinsame stille Lesen im Mittelpunkt und es gibt keine Lektüre-Vorgabe.

Es gilt BYOB – Bring your own book

Die Teilnehmenden treffen sich im Lesecafé in gemütlicher Atmosphäre und lesen ihre eigene, mitgebrachte Lektüre. Teilnehmende können sich auch einen passenden Roman, ein Sachbuch oder eine Zeitschrift in der Stadtbibliothek aussuchen oder entleihen.

Nach einer kurzen Begrüßungsrunde wird eine Stunde lang in Stille gelesen. Im Anschluss hat man die Möglichkeit, sich gemütlich über das Gelesene auszutauschen, zu plaudern oder einfach weiterzulesen. Die Stadtbücherei plant ist ein regelmäßiges Treffen am zweiten Donnerstag im Monat.

Um Anmeldung wird im Vorfeld in der Stadtbücherei an der Information, per Mail oder Telefon gebeten, Kurzentschlossene sind natürlich auch willkommen.

Zeit und Ort

Donnerstag, 10. Oktober

17 bis 19 Uhr

Stadtbücherei Wedel

Rosengarten 6

22880 Wedel