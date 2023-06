Nach Vandalismus-Welle: 18 kaputte Buswartehäuschen

Die Stadt Wedel hat die Instandsetzung von 29 Glasscheiben an insgesamt 18 Buswartehäuschen beauftragt. Nötig wurde dies durch eine „massive Vandalismus-Welle in den vergangenen Monaten“, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Bis zur Schlechtwettersaison im Herbst sollen die Arbeiten beendet sein. Die Kosten für die Instandsetzung belaufen sich auf etwa 20.000 Euro. Wer die Scheiben eingeschlagen hat, ist bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Suche nach besseren Alternativen erfolglos

Die durch Vandalismus zerstörten Scheiben wurden nicht sofort nach den Taten ersetzt. Dies führte in der Stadt zu Verwunderung. Die Stadt Wedel klärt die Lage nun auf: Grund dafür war die Suche nach widerstandsfähigeren Materialien. In Betracht zog man Kunststoffscheiben und Aluminium-Lochplatten. Die Prüfungen zeigten allerdings, dass bei Zerstörung der Kunststoffvariante eine deutlich höhere Verletzungsgefahr an den Scherben bestehe. Außerdem seien beide Varianten deutlich schlechter von den regelmäßig auftretenden Schmierereien zu reinigen gewesen, als die jetzt eingesetzten Scheiben, ergänzt ein Sprecher des Rathauses.