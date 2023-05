Ab morgen wird es mittelalterlich in Wedel

Am morgigen Samstag beginnt in Wedel der Mittelaltermarkt. Am Sonntag öffnen außerdem viele Geschäfte in Wedel ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag.

Beim verkaufsoffenen Sonntag in Wedel öffnet erstmals ein mittelalterlicher Markt. Hier kann man auch Vikinger-Zubehör erwerben. // Grafik: picsart.com