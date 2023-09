Verkehrsversuch in Wedel – Umfrage gestartet

Der Verkehrsversuch in der Bahnofstraße löste schon in der Planung Kontroversen aus. In leicht abgeänderter Form startete er dennoch am 7. Juli. Teil des Versuchs ist eine begleitende Messung, die auch aktuell weitergeführt wird. Außerdem sollen die Erfahrungen in einer Umfrage erfasst werden. Dies ist seit dem 22. September auch online möglich.

Die Stadtverwaltung teilt mit, dass positive Rückmeldungen dabei genauso hilfreich sind wie negative und kritische Antworten. Die Umfragephase läuft bis Ende November. Im Frühjahr wird eine zweite Umfragephase starten.

Hintergrund Verkehrsversuch Bahnhofstraße

Der Verkehrsversuch läuft in zwei Phasen. Am 7. Juli begann die erste Phase, in der die Bahnhofstraße als Fahrradstraße ausgewiesen wurde. Der motorisierte Verkehr (auch der private) darf in dieser Phase noch die Bahnhofstraße nutzen, allerdings gilt ein Tempolimit von 30 Kilometern in der Stunde und Personen auf dem Rad haben Vorrang.

Die Stadtverwaltung in Wedel betont, dass es sich um einen Versuch handelt. Eine Verstätigung, wie sie viele befürchten, steht keineswegs fest. Nach Abschluss des Versuchs werden alle Ergebnisse zusammengeführt und öffentlich präsentiert. Über die geltenden Regelungen informiert eine Infobroschüre, die bereits digital einzusehen ist.