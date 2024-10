Vier Tage Mittelaltermarkt und verkaufsoffener Sonntag

Der Oktober startet in Wedels Innenstadt mit einem besonderen Event. Vom 3. bis 6. Oktober verwandelt sich der Rathausplatz in ein mittelalterliches Handelskontor.

Rund 20 mittelalterliche Stände mit gastronomischen Angeboten, Kunsthandwerk, Lederwaren, Fellen, Hörnern, Wikinger-Bedarf, Schmuck, Kräutern stehen dann auf dem Rathausplatz. Für die musikalische Untermalung an allen vier Tagen sorgt die Kombo „Capud Draconis“ mit ihren authentischen Trommel- und Dudelsack-Klängen. An den ersten drei Veranstaltungstagen ist das Handelskontor von 11 bis 22 Uhr geöffnet. Am verkaufsoffenen Sonntag schließt das mittelalterliche Handelskontor zu Wedel dann gemeinsam mit dem verkaufsoffenen Sonntag um 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Erstmals vier Tage Mittelalterspaß

Eine Neuerung: Das Event erstreckt sich erstmals über vier Tage. Höhepunkt ist der verkaufsoffene Sonntag am 6. Oktober, bei dem zahlreiche Geschäfte von 13 bis 18 Uhr Rabatte und Aktionen bieten. Perfekt für einen Familienausflug!