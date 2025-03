Wedel – Neue Fahrradzone an der Elbe

Die Straße ist saniert, Piktogramme sind aufgetragen, die neuen Schilder stehen. Nun ist Wedels neue Fahrradzone fertig. Passend zum Frühjahrsbeginn erfolgt die offizielle Einweihung mit Bürgermeistern Julia Fisauli-Aalto.

Naherholung an der Elbe

Luftholen und einfach mal Pause machen – die Stadt Wedel hat sich die Förderung der Naherholung auf die Fahne geschrieben. Elbe, Strand und Deich sind vermutlich die beliebtesten Ziele. Von nun an sind diese noch bequemer zu erreichen – mit dem Fahrrad. Denn: Nun hat die Stadt auch die letzte Lücke zum Fluss geschlossen. Durch die Grundsanierung des Saatlandsdamms im Bereich der Haseldorfer- und Wedeler Marsch ist die Elbe jetzt bequem per Rad erreichbar. Dafür renovierte die Stadt Wedel einen rund 1,7 km langen Streckenabschnitt. Dieser führt Radfahrende vom Ansgariusweg bis zum Parkplatz am Deich und zum Obsthof Winterros.

Fahrradzone auch für Autos

Die Arbeiten zur Instandsetzung des Radnetzes begannen vor rund sieben Jahren im Jahr 2018. Die neue Fahrradzone in Wedel soll zukünftig den Verkehr zugunsten der Radfahrer beruhigen. Damit landwirtschaftliche Flächen und Gastronomiebetriebe erreichbar bleiben, sind Autos auf der Fahrradstraße aber weiterhin zugelassen. Für sie gilt allerdings ein Tempolimit von 30 km/h. Der Radverkehr hat zudem stets Vorrang und darf „weder gefährdet noch behindert werden“. Durch Angebote wie die neue Fahrradzone möchte Wedel radfreundlicher werden.

Finanziert wurde die Instandsetzung am Saatlandsdamm mit Mitteln des Wirtschaftsministeriums. Dieses ist auch für den Tourismus zuständig.

Offizielle Einweihung

Passend zum Frühlingsbeginn wird die neue Fahrradzone offiziell eingeweiht. Bei der Veranstaltung werden sowohl Wedels Bürgermeisterin Julia Fisauli-Aalto, als auch Fachbereichsleiterin Bauen und Umwelt, Claudia Broekhuis, anwesend sein. Im Anschluss an die Eröffnung laden die Veranstalter zu einer Fahrradrunde. Die Teilnahme ist kostenfrei und ohne Voranmeldung.

Dienstag, 1. April, 11 Uhr, Ansgariusweg, Wedel