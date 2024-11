Wedeler Weihnachtsmarkt am Roland

Am ersten Adventswochenende findet wieder der Weihnachtsmarkt am Roland statt und präsentiert sich in diesem Jahr mit mittelalterlichem Händlerlager.

Es wird gleich klar, woher der Weihnachtsmarkt seinen Namen hat. Mitten Bild ist die Rolandstatue gut zu erkennen. // Foto: Wedel Marketing e.V.