Ein Wochenende für Schiffs-Fans

Heute, am 8. September, wurden gleich zwei Veranstaltungen eröffnet, in denen sich alles um das Thema Schifffahrt dreht. Während am Hamburger Hafen die Kreuzfahrt im Mittelpunkt steht und die Cruise Days tausende Touristen anlocken, findet in Wedel das Yachtfestival statt. Die Bootsmesse bietet bei ihrer Premiere neuste Trends sowie eine In-Water Boat Show.

Neuheiten in Wedel

Das neue Angebot im Hamburger Yachthafen in Wedel soll in den nächsten Jahren wieder zu einem wichtigen Treffpunkt für Wassersportbegeisterte in Hamburg, an der Elbe und der Nordsee werden. Ein Highlight ist die noch kleine, aber feinen InWater Boat Show. Denn hier präsentieren namhaften Bootsmarken wie Jeanneau, Tide, Elling, Drago, Candela, oder Quicksilver ihre Neuheiten. In und um die Halle 2 stellen bekannte Dienstleister sowie Ausrüstungs- und Zubehöranbieter wie Secumar, Kadematic oder Lindemann ihre Produkte und Dienstleistungen vor. Mit der DRAGO 750 können Sie sogar eine Motorboot-Weltpremiere auf dem Wasser zu erleben.

Buntes Programm beim Yachtfestival

Ein großes Rahmenprogramm mit zwei Bühnen und Aktivitäten auf dem Wasser rundet das Tagesangebot ab. Der Deutsche Segler-Verband bietet Schuppersegeln für Kinder und Erwachsene an. Auf der Bühne finden Vorträge zu Themen wie Sicherheit an Bord oder eine Podiumsdiskussion zu Wassersport auf der Elbe statt.

Im Sinne der Nachhaltigkeit kann am Samstag von 8 bis 14 Uhr beim maritimen Flohmarkt in Halle 4 gestöbert werden. Auch ein Foodcourt mit Essen und Trinken steht bereit. Am Freitagnachmittag können Musikbegeisterte in Halle 2 bei „Wedel singt“ mitsingen, zwei Partys sorgen abends für ausgelassene Stimmung. So gibt es am Freitag ab 22 Uhr (mit Eintritt) auch für junge Leute die seit 1990 an der Elbe bekannte „BRONX Rentnerparty“. Am Samstag rocken die „JustForFun-Hitband“ und Special Guest „Matrose Schönfeld und die Schwimmwesten“ auf der Bühne in Halle 2.

Der Eintritt auf das Hamburg Yachtfestival ist kostenlos. Die InWater-Boat Show ist von 10 bis 18 Uhr geöffnet.

Neuste E-Technik

Ein kleines Klönschnack-Team hat sich auch schon auf dem Yachtfestival umgeschaut. Unser persönliches Highlight: Die Testfahrt auf dem Elektroboot von Candela. Das Schiff aus Kohlefaser wiegt gerade Mal 1,6 Tonnen und hat eine Reichweite von über 100 Kilometern. Der Trick: Mithilfe von Foils schwebt das Boot quasi übers Wasser. Somit wird der Widerstand minimiert. Bis zu 27 Knoten schnell fährt es, wobei 21 am energiesparendsten sind.

Das Schiff basiert auf der gleichen Technologie wie moderne Flugzeuge. Wenn es über dem Wasser fliegt, werden die sogenannten Tragflügel oder Foils von Computern 100 Mal pro Sekunde ausbalanciert, was auch bei kleineren Wellen und Wogen eine ruhige Fahrt ermöglicht. Dank des Elektroantriebs ist die Fahrt zudem völlig geräuschlos.