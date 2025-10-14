Azubi des Jahres im Handel gekürt

Der Azubi des Jahres ist eine traditionsreiche Auszeichnung, die sich an junge Menschen richtet. Die feierliche Preisverleihung fand am 8. Oktober im XPERION Hamburg mit über 120 Gästen statt.

Insgesamt wurden sechs Auszeichnungen verliehen: fünf in den Kategorien Außenhandel, Großhandel, Einzelhandel und Dienstleistung sowie ein Förderpreis. Die Preisträgerinnen und Preisträger 2025 sind: Ellen Hofmann (Jebsen & Jessen, Hamburg), Gesa Jörs (Otto Röhrs GmbH, Niedersachsen), Patricia Gadelha (Foss GmbH, Hamburg), Fynnja Wobken (Reholand GmbH, Niedersachsen), Simon Klösener (Haus Rahenkamp GmbH & Co. KG, Niedersachsen), Fraakea Süße-Bußmann (HKL Baumaschinen GmbH, Schleswig-Holstein).

Henny Steiniger, Vice President Services, Customer Experience & Care bei MediaMarktSaturn, betonte in ihrer Rede die Bedeutung junger Talente für die Zukunft der Branche.

AGA-Präsident Dr. Hans Fabian Kruse und INW-Vorsitzender Helmut Münnich würdigten das Engagement, die Leistungsbereitschaft und die Vorbildfunktion der ausgezeichneten Nachwuchskräfte.

Der Ausbildungspreis „Azubi des Nordens“ wird seit 1998 vergeben und ist mit 1.000 Euro sowie einem Bildungsgutschein dotiert. Der Förderpreis der Senator Ing. Albert Brickwedde Stiftung ist mit 1.500 Euro ausgestattet und zeichnet besonderes Engagement oder das Überwinden persönlicher Herausforderungen aus.

Auch interessant